Haaland elogió a Messi y apoyó a Argentina por Malvinas: "Tienen la oportunidad de ganarle al rival histórico"

“Tienen la oportunidad de ganarle al rival histórico que ocupa ilegalmente su territorio”, afirmó Erling Haaland en la previa de las semifinales del Mundial 2026. El goleador de Noruega volvió a sorprender al mundo del fútbol con un mensaje explícito de apoyo al reclamo argentino por las Islas Malvinas y, de paso, ratificó su devoción por Lionel Messi.

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La admiración del artillero por el capitán argentino no es nueva, pero volvió a quedar en evidencia con una frase que no dejó dudas. “Tengo una debilidad por Messi”, confesó el atacante del Manchester City, sin ponerse colorado a pesar de estar compitiendo en el mismo torneo que la Pulga.

A puro gol, Haaland es una de las grandes figuras de esta edición del Mundial 2026. El delantero noruego atraviesa un torneo inolvidable con su selección y se consolidó como uno de los máximos protagonistas de la competencia. Noruega regresó a la máxima cita internacional de la mano de su centrodelantero estrella y sueña con dar el batacazo. En ese contexto, al ser consultado por un posible cruce, el androide metió la política en la cancha.

La frase sobre el “territorio ilegalmente ocupado” retumbó fuerte en la concentración argentina y en la opinión pública . Sin vueltas, el nórdico dejó en claro que en un hipotético duelo entre la Selección Argentina e Inglaterra, su inclinación no tendría nada que ver con la geografía ni con la historia del fútbol europeo. La declaración sumó un capítulo inesperado a una Copa del Mundo que ya estaba cargada de historias.

Del otro lado, el rosarino mantiene su vigencia a puro récord. Con 39 años, Messi deslumbró en el debut del Mundial 2026 con un triplete que ilusiona a todo un país. Aquella actuación ya había provocado elogios públicos de Haaland durante la fase de grupos, cuando el noruego destacó lo que representa el argentino dentro de una cancha.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni sigue firme en su camino en busca del bicampeonato, mientras los escandinavos intentan seguir haciendo historia en este Mundial 2026. Dos generaciones completamente distintas que, por estas horas, comparten algo más que el amor por la pelota. Para muchos futbolistas jóvenes, Messi fue una referencia desde sus primeros pasos y Haaland no es la excepción: reconoce en el capitán argentino a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

Con el certamen entrando en su etapa de definición, todos los flashes apuntan a los próximos partidos. Si el destino futbolístico cruza a Argentina con Noruega, el planeta podrá disfrutar de un duelo único entre el presente eterno de Messi y el futuro demoledor de Haaland, un fanático de lujo que ya eligió de qué lado estar en la guerra del fútbol y la memoria.