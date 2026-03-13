    • 13 de marzo de 2026 - 17:51

    Horacio Pagani comparó un futbolista de Boca Juniors con Lionel Messi

    El reconocido periodista deportivo catalogó a un juvenil de Boca como la nueva joya del país.

    Horacio Pagani elogió al juvenil de Boca, Tomás Aranda: Es el nuevo Messi del Fútbol argentino.

    Horacio Pagani elogió al juvenil de Boca, Tomás Aranda: "Es el nuevo Messi del Fútbol argentino".

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El reconocido periodista deportivo Horacio Pagani elogió a Tomás Aranda, el juvenil de Boca Juniors que viene siendo pieza clave en el equipo de Claudio Úbeda. “Es el futuro Messi del fútbol argentino”, reconoció Pagani en su cuenta oficial de X.

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    Siguiendo esta línea, el periodista de 82 años agregó: “Juega todas las pelotas bien y tiene muchas condiciones. Va a ser figura si lo dejan jugar”.

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    El posteo de Horacio Pagani en su cuenta oficial de X. (Foto: X @SoyPaganiok)

    El posteo de Horacio Pagani en su cuenta oficial de X. (Foto: X @SoyPaganiok)

    Tomás Aranda tiene 18 años y juega de volante ofensivo. Su rendimiento en el 3-0 de Boca frente a Lanús y la reciente actuación en el empate frente a San Lorenzo en la Bombonera despertaron los elogios de un periodista con la envergadura de Pagani.

    Desde su debut a comienzos de este año, Aranda acumula elogios tanto del cuerpo técnico como de los hinchas xeneizes. En un contexto irregular de Boca, su rápida adaptación y su rendimiento lo han posicionado como uno de los jugadores a seguir, dado el atrevimiento que mostró en cada oportunidad que tuvo.

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    El juvenil Tom&aacute;s Aranda es una pieza clave en el equipo de Claudio &Uacute;beda. (Foto: tomas_aranda7/IG)

    El juvenil Tomás Aranda es una pieza clave en el equipo de Claudio Úbeda. (Foto: tomas_aranda7/IG)

    Por otra parte, el experimentado periodista también se refirió a los silbidos que estallaron en la Bombonera luego del empate 1-1 frente a San Lorenzo el miércoles. “Hay cuestiones políticas en el medio. No era un partido para silbar”, afirmó Pagani.

    Boca viene de empatar cuatro partidos de forma consecutiva en condición de local y los hinchas perdieron la paciencia, principalmente con su técnico, Claudio Úbeda.

    El próximo encuentro del conjunto de la Ribera será en Santa Fe, cuando visite a Unión por la fecha 11 del Torneo Apertura. El partido se disputará este domingo a partir de las 22 horas con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

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