Ilusión en marcha: la Selección Argentina Senior debuta contra Francia en el Mundial de hockey sobre patines

Desde las 17.45 horas, el seleccionado nacional dirigido por José Luis Páez abre el juego en Asunción.

Después de una intensa y detallada preparación, la Selección argentina Senior arrancará con su sueño enfrentado a Francia a partir de las 17,45 en el esperado debut en Asunción.

Argentina iniciará así esta semana su camino en la fase de grupos tras completar sus entrenamientos de preparación. El cronograma de partidos iniciales para el conjunto argentino (hora local y de Argentina) es el siguiente: