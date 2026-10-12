    • 12 de octubre de 2026 - 17:24

    Ilusión en marcha: la Selección Argentina Senior debuta contra Francia en el Mundial de hockey sobre patines

    Desde las 17.45 horas, el seleccionado nacional dirigido por José Luis Páez abre el juego en Asunción.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Después de una intensa y detallada preparación, la Selección argentina Senior arrancará con su sueño enfrentado a Francia a partir de las 17,45 en el esperado debut en Asunción.

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    Argentina iniciará así esta semana su camino en la fase de grupos tras completar sus entrenamientos de preparación. El cronograma de partidos iniciales para el conjunto argentino (hora local y de Argentina) es el siguiente:

    • Argentina vs. Francia | Lunes 12 de octubre, 17:45.
    • Argentina vs. Angola | Martes 13 de octubre, 20.
    • Argentina vs. Chile | Miércoles 14 de octubre, 20.

    El domingo la selección sénior masculina realizó una prueba de pista en el COP (Comité Olímpico Paraguayo). La misma prueba estaba prevista para el seleccionado sénior femenino, pero la superficie no contaba con la adherencia suficiente.

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