Todo definido: la Selección argentina Sub 19 ya tiene rival en cuartos del Mundial de hockey sobre patines

La Selección Argentina Sub 19 de hockey sobre patines ya tiene rival para los cuartos de final de la Copa Mundial que se disputa en los World Skate Games Paraguay 2026. Tras finalizar este miércoles la fase de grupos, el combinado nacional quedó emparejado con Francia en la instancia de eliminación directa.

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El partido se disputará este jueves 8 de octubre desde las 15, hora argentina. El ganador avanzará a las semifinales del certamen y se enfrentará al vencedor del cruce entre España e India.

La jornada de este miércoles marcó el cierre de la fase de grupos para varios seleccionados, aunque Argentina tuvo fecha libre y aprovechó el día para descansar antes de afrontar el tramo decisivo del torneo.

El cuadro de la fase final contempla los siguientes cruces de cuartos de final para el jueves 8 de octubre de 2026, todos a disputarse en el Pabellón Arenita:

Ganador de Portugal/Suiza vs. Ganador de España/India (2º vs. 4º cuarto) – 17:30 hs

Ganador de Colombia/Italia vs. Ganador de Portugal/Suiza (1º vs. 4º cuarto según diagrama) – 20:00 hs

La gran final por la medalla de oro está programada para el sábado 10 de octubre a las 17:45 hs entre los ganadores de ambas semifinales.

Las Águilas cumplen fecha libre

Mientras tanto, la Selección Argentina femenina, Las Águilas, también continúa con su participación en la competencia. Este miércoles 7 tendrá jornada libre y volverá a la pista el jueves 8 a las 20, cuando disputará su último partido de la fase inicial frente a Chile.

Así, el hockey sobre patines argentino afronta una jornada clave en Paraguay, con el seleccionado masculino U19 buscando meterse entre los cuatro mejores del mundo y el equipo femenino preparándose para cerrar su participación en la fase de grupos.