    • 9 de octubre de 2026 - 13:16

    Rumbo a la gloria: la Selección Argentina Senior de hockey sobre patines partió hacia el Mundial de Paraguay

    La Selección argentina dirigida por José Luis Páez emprendió el viaje hacia Asunción. El debut será el próximo lunes 12 de octubre ante Francia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Selección Argentina Senior Masculina de hockey sobre patines inició oficialmente su camino hacia la Copa Mundial 2026. El combinado nacional emprendió el viaje con destino a Asunción, Paraguay, partiendo desde el Aeropuerto Internacional Domingo Faustino Sarmiento, en Las Chacritas.

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    La partida del plantel estuvo acompañada por un cálido marco de familiares, medios de comunicación y autoridades del Gobierno de San Juan, entre los que se destacaron el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; el presidente de la Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone; y el presidente de la Federación Sanjuanina de Patín, Roberto Roldán. Como gesto de agradecimiento, el cuerpo técnico y los jugadores obsequiaron una camiseta oficial a los funcionarios presentes.

    El itinerario del seleccionado incluyó un primer tramo a bordo del vuelo comercial AR 1445 de Aerolíneas Argentinas, que despegó desde suelo sanjuanino a las 10:25 horas y arribó a Aeroparque, Buenos Aires, a las 11:44. En el mismo vuelo viajaron también las delegaciones de Italia y Angola. Posteriormente, la travesía continuará por la tarde con el vuelo hacia el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de Asunción.

    El cronograma del equipo albiceleste prevé realizar la prueba oficial de pista entre el sábado 10 y el domingo 11 de octubre. En cuanto a la competencia, el esperado debut del conjunto argentino será el lunes 12 de octubre a las 17:45 horas frente a Francia. La agenda de la fase de grupos continuará el martes 13 ante Angola a las 20:00 horas, y cerrará el miércoles 14 en el mismo horario frente a Chile, recordando que Paraguay comparte la misma hora oficial que Argentina.

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