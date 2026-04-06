Inés Gutiérrez copó Mendoza en una victoria de película para ser campeona argentina

Una historia de película. Una postal de resilicencia, de amor por el deporte. De pasión misma. Solo así se puede explicar cómo la sanjuanina Inés Gutiérrez pasó de los antibioticos a ser campeona argentina de XCO en el Argentino que se celebró en el Parque del Deporte de Mendoza.

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Una historia que empezó complicada para Inés. Es que el último domingo de marzo, empezó con una pequeña infección que luego derivó en una complicación con una bacteria. El martes empezó el tratamiento. Antibióticos a full, antiinflamatorios también. La respuesta era buena pero lenta y la biker sanjuanina tenía 72 horas antes de instalarse en Mendoza para la fecha única del Argentino de MTB. Decidieron una punción, aceleraron los tiempos y con el estómago maltrecho y sin casi entrenamiento encima, Inés solo quería estar.

Y entonces, empezó lo increíble. Pensó en acompañar a su equipo Venzo primero, en hacerles el aguante a sus compañeros. Después, se fue sintiendo mejor y pensó en largar el domingo el XCO. Quería al menos terminar las 5 vueltas al circuito y lo hizo, pero delante de todas las demás. Un premio enorme, un logro más que merecido porque Inés Gutiérrez era campeona argentina y se metía en la Selección Argentina que el 19 de abril correrá los Panamericanos en Paraguay.

'Fue muy intenso todo. En una semana pasé de estar mal de verdad a verme campeona argentina. Una felicidad gigante porque se había complicado esa infección de un quiste que tengo que operarme pero no quería perderme esta fecha única porque estaba la chance de ir al Panamericano. Mejoré contrarreloj. Arriesgué todo y solo quiería largar. Ver si podía terminar la carrera pero ese domingo me sentí bien, respondí y se logró el campeonato', contó Inés.

MENDOZA A FONDO

Fueron 4 vueltas al circuito de 5kms. en el Parque Deportivo de Montaña de Mendoza y en una especialidad como el XCO dentro del MTB, que es olímpico y exige velocidad, precisión en una exigencia tremenda.

'Al ser distancia short todo es rápido, no hay margen de error pero respondió bien mi cuerpo y me solté para terminar coronando un fin de semana inolvidable por todo lo que me pasó en la previa', analizó Inés.

Se vienen los Panamericanos el 19 de abril en Paraguay y para Inés Gutiérrez es momento de definiciones. Primero, la salud pero claro volver a la selección argentina en una competencia continental es algo que se debe analizar: 'Tengo que ver a mi doctora esta semana. Con ella se definirá qué hacemos pero me sentí bien en Mendoza y para Paraguay no queda tanto. El tratamiento respondió y lo de una operación podría postergarse pero hay que ver. Conozco el circuito paraguayo, me sienta bien y hay buenas sensaciones. Además el 3 de mayo está Río Pinto como una de las últimas fuertes del calendario. Yo quiero estar en todas pero priorizando mi salud siempre'.

Inés Gutiérrez viene marcando una era en el MTB de San Juan. Multicampeona, internacional. Siempre protagonista y ahora, mostrando todo ese temple que la hace diferente. Una victoria de película para Inés. Una semana de incertidumbre terminó en campeonato y clasificación continental.