Ironman 70.3: experiencia y frescura para manejar los tiempos

No será un año más para la historia conjunta de San Juan con los Ironman . Será un antes y y un después porque será triple la presencia de una de las competencias internacionales más exigentes del mundo. Ahora, a días nada más, el Ironman 70.3 ya está entre nosotros y San Juan ya empezó a vivirlo.
Cada espectáculo tiene sus partes y la conducción, la presentación, la animación de un evento de tremenda envergadura no es para cualquiera y San Juan disfrutará de dos voces bien sanjuaninas para ese objetivo: Jorge Tobal y Lito García. Dos voces que manejan el ambiente de los espectáculos y el deporte, con estilos más que particulares. Y claro, como se preparan los triatletas, Tobal y García están en la recta final de su preparación para el gran evento del 29 de marzo. Uno que viene del mundo del periodismo deportivo con otro que es profe de Educación Física pero que su perfil apunta a los espectáculos y al mundo de los influencers.
El histórico del Ironman
Jorge "Taca" Tobal, con cinco Ironman ya en sus espaldas, siente que este primero, el 70.3, es el primer paso para un año inolvidable que tiene el Full de noviembre como gran meta. Ya sabe lo que implica un Ironman y viene en una intensa preparación que incluye coaching, estudio y concentración. Un proceso que empezó en la última semana de diciembre del 2025 con la primera charla y desde ahí, charlas preparatorias más intensas, más específicas.
"En lo personal, este año es un tremendo desafío. Es que tener el Ironman Full en noviembre en San Juan es como tener la Fórmula Uno. Es lo mejor de lo mejor en este deporte y eso implica un tremendo desafío. Este año lo especial además será tener dupla sanjuanina en la conducción con la llegada de Lito García que aportará esa impronta, esa frescura de su estilo. Yo me estoy preparando tanto como los triatletas, se podría decir. Es que además de la conducción de las partidas, las llegadas, las transiciones en la prueba específicamente, el Ironman implica muchas cosas antes. Dar las charlas técnicas a los corredores en la previa necesita preparación, del lenguaje técnico, de las cosas puntuales del reglamento. La organización me brindó todo para estar a la altura y es el gran desafío para mí" , repasó el Taca tras la sesión de fotos.
Imaginando lo que viene, Tobal se anima a augurar un IRONMAN inolvidable: 'San Juan será epicentro mundial. Es un orgullo ser parte y siento que todos los sanjuaninos van a disfrutar de un evento sensacional'. Imaginando lo que viene, Tobal se anima a augurar un IRONMAN inolvidable: 'San Juan será epicentro mundial. Es un orgullo ser parte y siento que todos los sanjuaninos van a disfrutar de un evento sensacional'.
El novato García
Así como Tobal ya tiene varios Ironman conducidos y vividos desde adentro, en esta nueva edición del 70.3 otra voz sanjuanina será la que comparta microfonos: Pablo García. Lito, uno de los influencers más conocidos de San Juan, con más de 72.000 seguidores y con un perfil histriónico y divertido que le aportará su estilo. Será su primer Ironman, pero ya se metió en el mundo del deporte con conducciones en el Gran Fondo Mendoza de ciclismo, la prueba pedestre Por Amor a la Vida de Fundame, entre sus últimas presencias.
Lito ha tenido presencia además en la Fiesta del Sol, en los eventos de Veladero y ahora tiene por delante aportarle su frescura al Ironman. Un suceso internacional que exige preparación. García ha sido parte de toda la diagramación previa y su llegada a la conducción promete aportarle esa descontractura que acerca a la gente.
"Estoy muy feliz, muy agradecido por la convocatoria porque sé todo lo que el Ironman representa en el mundo del deporte y que sea en San Juan es algo increíble. Yo he estado en eventos deportivos de trail running y ciclismo, pero de este nivel es todo un desafío. Seguro que con Jorge vamos a complementar muy bien por toda su experiencia. Desde mi lugar trataré de aportar lo mío, de conectar con la gente. Será un evento muy especial para todos y ser parte de esto, es un desafío impresionante para mí", resumió Lito en un paréntesis de toda su incansable agenda.
Dos estilos. Dos ideas, dos perfiles. La experiencia de Tobal más la frescura de García. Un combo especial para un evento especial.