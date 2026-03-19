Ironman 70.3: experiencia y frescura para manejar los tiempos

No será un año más para la historia conjunta de San Juan con los Ironman . Será un antes y y un después porque será triple la presencia de una de las competencias internacionales más exigentes del mundo. Ahora, a días nada más, el Ironman 70.3 ya está entre nosotros y San Juan ya empezó a vivirlo.

Cada espectáculo tiene sus partes y la conducción, la presentación, la animación de un evento de tremenda envergadura no es para cualquiera y San Juan disfrutará de dos voces bien sanjuaninas para ese objetivo: Jorge Tobal y Lito García. Dos voces que manejan el ambiente de los espectáculos y el deporte, con estilos más que particulares. Y claro, como se preparan los triatletas, Tobal y García están en la recta final de su preparación para el gran evento del 29 de marzo. Uno que viene del mundo del periodismo deportivo con otro que es profe de Educación Física pero que su perfil apunta a los espectáculos y al mundo de los influencers.

El histórico del Ironman Jorge "Taca" Tobal, con cinco Ironman ya en sus espaldas, siente que este primero, el 70.3, es el primer paso para un año inolvidable que tiene el Full de noviembre como gran meta. Ya sabe lo que implica un Ironman y viene en una intensa preparación que incluye coaching, estudio y concentración. Un proceso que empezó en la última semana de diciembre del 2025 con la primera charla y desde ahí, charlas preparatorias más intensas, más específicas.

"En lo personal, este año es un tremendo desafío. Es que tener el Ironman Full en noviembre en San Juan es como tener la Fórmula Uno. Es lo mejor de lo mejor en este deporte y eso implica un tremendo desafío. Este año lo especial además será tener dupla sanjuanina en la conducción con la llegada de Lito García que aportará esa impronta, esa frescura de su estilo. Yo me estoy preparando tanto como los triatletas, se podría decir. Es que además de la conducción de las partidas, las llegadas, las transiciones en la prueba específicamente, el Ironman implica muchas cosas antes. Dar las charlas técnicas a los corredores en la previa necesita preparación, del lenguaje técnico, de las cosas puntuales del reglamento. La organización me brindó todo para estar a la altura y es el gran desafío para mí" , repasó el Taca tras la sesión de fotos.

Imaginando lo que viene, Tobal se anima a augurar un IRONMAN inolvidable: 'San Juan será epicentro mundial. Es un orgullo ser parte y siento que todos los sanjuaninos van a disfrutar de un evento sensacional'. Imaginando lo que viene, Tobal se anima a augurar un IRONMAN inolvidable: 'San Juan será epicentro mundial. Es un orgullo ser parte y siento que todos los sanjuaninos van a disfrutar de un evento sensacional'.