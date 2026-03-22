Ironman 70.3: las cifras de un tractor que moviliza todo San Juan

Cuenta regresiva para la edición 2026 del Ironman 70.3 y otra vez en San Juan se asoma la chance concreta de romper con todos los registros de la edición anterior. En todas las aristas de la prueba que este año tendrá tres versiones en la provincia.

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Conforme se acerca el cierre de las inscripciones y considerando que el cupo es de 1.200 atletas, el ritmo experimentado en consultas y reservas indica que ese número se completará y que un remanente del 10% más, será cubierto. De ese total, el número de triatletas extranjeros pasaría de los 500, repartiéndose el resto en atletas nacionales y locales.

La logística, el armado, la seguridad, la diagramación tienen su movimiento aparte. El Lado B del Ironman 70.3 entrega el movimiento de empresas locales, de las fuerzas de seguridad, de los cuerpos de sanidad, del transporte, la gráfica, sonido, iluminación, prensa.

En ese sentido, el Ironman se convierte en un tractor económico para San Juan y el subsecretario de Alto Rendimiento de la provincia, Eduardo Cerimedo se detuvo en remarcar el movimiento paralelo que implica poner en competencia al Ironman.

'Tenemos un enorme movimiento. San Juan se revoluciona con este evento porque desde el número mismo de inscriptos, hay que multiplicarlo por los acompañantes y eso se traduce en ocupación hotelera, comida, transporte. Pero en lo específico de armar el Ironman la lista de involucrados es grande. Tenemos 30 empresas proveedoras locales que se ocupan desde el montaje de carpas, transporte, luces, sonido, impresiones gráficas, remeras del Iron Kids que se hacen acá, catering y otros rubros. Además tenemos 400 voluntarios que estarán al servicio de los competidores en todos los trayectos. En seguridad, el trabajo de la Policía de San Juan para los cortes de calles está contartado con el pago de adicionales. La salud, las ambulancias, todos con el objetivo de darle excelencia a la organización'.

Iromman como empresa tiene su staff de 30 personas que se instalan en San Juan por más de una semana y otro de los hitos que se destaca en cada edición es la Expo-Ironman: 'Este año tenemos 54 empresas expositoras en un evento que ya se ganó su espacio propio. Son 30 las empresas de Buenos Aires presentes mientras que por primera vez, una empresa chilena de indumentaria estará en San Juan. Eso genera otro movimiento y posiciona a la provincia como una de las plazas más singulares dentro del calendario anual de Ironman', detalló Cerimedo.

Empezó la cuenta regresiva y San Juan ya palpita el Ironman 70.3 que a la luz de sus números ya dejó de ser simplemente una carrera del mejor triatlón del mundo.

SAN JUAN EXITO EN EL 2025

En abril del 2025, más de mil trescientos atletas se dieron cita en la provincia para este evento de relevancia internacional. Muchos llegaron acompañados por familiares y amigos o bien con su grupo de entrenamiento.

En cuanto a la procedencia de los participantes extranjeros, 41% de los deportistas llegaron desde Chile, 29% de procedencia uruguaya, 23% de Brasil, también fueron parte de la competencia atletas de Canadá, Costa Rica, Inglaterra y Estados Unidos.

En cuanto a los porcentajes de corredores argentinos, llegaron desde Buenos Aires y la Ciudad Autónoma 58%, seguido por un 15% de cordobeses, 10% de Mendoza y 5% que provino desde San Luis, Neuquén y Santa Fe. El resto de los participantes llegó desde otras.

En lo económico, la edición 2025 generó un impacto económico estimado de $1.100.750.000 y registró una ocupación hotelera del 68% en el Gran San Juan y departamentos cercanos.