Ironman 70.3: Paola Cassab y las sensaciones de una debutante

El Ironman 70.3 entrega todo tipo de vivencias. Desde aquellas que apuntan al superprofesionalismo hasta los que debutan, esos que descubren un mundo especial. Y la abogada sanjuanina Paola Cassab encarna una de estas historias porque el domingo tendrá estreno haciendo las tres disciplinas del Ironman en San Juan.

Funcionaria en el Poder Judicial, Paola ya había probado en dos ediciones anteriores del Ironman algo de lo que genera siendo parte de una posta, haciendo el running. Y claro, se veía venir el gran desafío y en octubre del 2025 corrió el Olímpico de Gualeguaychú y tomó la decisión: Correr el Ironman 70,3 completo.

Hoy está contando las horas, la ansiedad gana pero Paola sigue con su agenda de preparación. El entrenador Gustavo Milla le marca la hoja de ruta de cada día y la Doctora la cumple. Quedarán de acá al domingo una sesión más de running, otra de ciclismo y luego, el reposo del guerrero para esperar el desafío del domingo en Punta Negra.

'Yo vengo del palo del running. Esos son mis orígenes y pude ver lo que es un Ironman cuando corrí en posta en dos ediciones. El desafío de hacerlo completo fue tomando forma y el año pasado lo decidí. Era preparar todo, en especial el ciclismo. Ese tal vez sea el punto débil pero el trabajo de mi entrenador ha sido sensacional. Pasé el umbral de los 90kms. y hoy me siento segura. Luego, en el agua me defiendo porque soy alumna de Ausonia y siempre nadé aunque en aguas abiertas es otra cosa. Así que ya estamos en la previa. Sabiendo que es un mundo para descubrir y que seré una de los cientos que estarán viviendo lo mismo en algo tan especial como un Ironman' remarcó Paola. 'Yo vengo del palo del running. Esos son mis orígenes y pude ver lo que es un Ironman cuando corrí en posta en dos ediciones. El desafío de hacerlo completo fue tomando forma y el año pasado lo decidí. Era preparar todo, en especial el ciclismo. Ese tal vez sea el punto débil pero el trabajo de mi entrenador ha sido sensacional. Pasé el umbral de los 90kms. y hoy me siento segura. Luego, en el agua me defiendo porque soy alumna de Ausonia y siempre nadé aunque en aguas abiertas es otra cosa. Así que ya estamos en la previa. Sabiendo que es un mundo para descubrir y que seré una de los cientos que estarán viviendo lo mismo en algo tan especial como un Ironman' remarcó Paola.