Ironman 70.3: Paola Cassab y las sensaciones de una debutante

El Ironman 70.3 entrega todo tipo de vivencias. Desde aquellas que apuntan al superprofesionalismo hasta los que debutan, esos que descubren un mundo especial. Y la abogada sanjuanina Paola Cassab encarna una de estas historias porque el domingo tendrá estreno haciendo las tres disciplinas del Ironman en San Juan.
Funcionaria en el Poder Judicial, Paola ya había probado en dos ediciones anteriores del Ironman algo de lo que genera siendo parte de una posta, haciendo el running. Y claro, se veía venir el gran desafío y en octubre del 2025 corrió el Olímpico de Gualeguaychú y tomó la decisión: Correr el Ironman 70,3 completo.
Hoy está contando las horas, la ansiedad gana pero Paola sigue con su agenda de preparación. El entrenador Gustavo Milla le marca la hoja de ruta de cada día y la Doctora la cumple. Quedarán de acá al domingo una sesión más de running, otra de ciclismo y luego, el reposo del guerrero para esperar el desafío del domingo en Punta Negra.
'Yo vengo del palo del running. Esos son mis orígenes y pude ver lo que es un Ironman cuando corrí en posta en dos ediciones. El desafío de hacerlo completo fue tomando forma y el año pasado lo decidí. Era preparar todo, en especial el ciclismo. Ese tal vez sea el punto débil pero el trabajo de mi entrenador ha sido sensacional. Pasé el umbral de los 90kms. y hoy me siento segura. Luego, en el agua me defiendo porque soy alumna de Ausonia y siempre nadé aunque en aguas abiertas es otra cosa. Así que ya estamos en la previa. Sabiendo que es un mundo para descubrir y que seré una de los cientos que estarán viviendo lo mismo en algo tan especial como un Ironman' remarcó Paola. 'Yo vengo del palo del running. Esos son mis orígenes y pude ver lo que es un Ironman cuando corrí en posta en dos ediciones. El desafío de hacerlo completo fue tomando forma y el año pasado lo decidí. Era preparar todo, en especial el ciclismo. Ese tal vez sea el punto débil pero el trabajo de mi entrenador ha sido sensacional. Pasé el umbral de los 90kms. y hoy me siento segura. Luego, en el agua me defiendo porque soy alumna de Ausonia y siempre nadé aunque en aguas abiertas es otra cosa. Así que ya estamos en la previa. Sabiendo que es un mundo para descubrir y que seré una de los cientos que estarán viviendo lo mismo en algo tan especial como un Ironman' remarcó Paola.
EL DESAFIO DEL IRONMAN 70.3
Mamá de dos adolescentes, de novia con Marcos un incondicional compañero que la secunda en todo, Paola reparte sus horas de trabajo en el fuero Civil con las rutinas de entrenamientos y su faceta social. Amiguera a full, siempre se hace lugar para disfrutar.
'Mi vida es sencilla, simple. El trabajo diario en el Poder Judicial, luego la tarde para los entrenamientos y en el medio, todas las obligaciones familiares, mi novio Marcos y los amigos. Se que el Ironman no es fácil pero quiero que sea para disfrutarlo. Ya me está ganando un poco la ansiedad porque quiero que llegue, pase y sea un lindo recuerdo. Me preparé como tiene que ser y siendo debutante absoluta en hacerlo completo, espero poder disfrutar cada metro de competencia'.
Desde los que vienen a ganarlo hasta los que lo descubrirán por primera vez. Eso es el mosaico del Ironman 70.3 y San Juan tendrá representantes como Paola Cassab, una apasionada por los deportes que se animó a ser parte de esta gran fiesta.