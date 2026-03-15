    • 15 de marzo de 2026 - 18:43

    Italiano de Cross Country: Cisella logró un brillante segundo puesto en la Artugna Race

    El piloto sanjuanino de Cross Country redondeó un gran fin de semana en la primera fecha del campeonato de Italia.

    CISE
    Equipo. Cisella y Mingozzi se destacaron en el inicio de temporada del Cross Country italiano.

    Equipo. Cisella y Mingozzi se destacaron en el inicio de temporada del Cross Country italiano.

    Foto:

    Por Ariel Poblete

    La dupla formada por el sanjuanino Martin Cisella y su copilota Erika Mingozzi consiguió un excelente segundo puesto absoluto en la Artugna Race 2026, una de las pruebas más exigentes del calendario off-road italiano y válida para el Campeonato Italiano de Cross Country.

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    La carrera, disputada en los técnicos y exigentes caminos de la zona de Artugna, reunió a algunos de los mejores especialistas de la disciplina. A lo largo de toda la prueba, Cisella y Mingozzi mantuvieron un ritmo muy competitivo, posicionándose entre los equipos más rápidos desde las primeras etapas.

    Es la primera prueba del campeonato italiano de Cross-country 2026. Forma parte de una temporada con varias carreras Baja en Italia, como el Sardegna Rally Raid y la Italian Baja internacional.

    Gracias a una conducción precisa y al gran trabajo de navegación realizado por Mingozzi, la pareja logró consolidar una actuación muy sólida que les permitió finalizar en segunda posición de la clasificación general, tras una jornada intensa y muy disputada.

    SENSACIONES

    “Estamos muy contentos con este resultado. Ha sido una carrera dura, con tramos muy técnicos y un nivel muy alto entre los participantes. El trabajo en equipo con Erika ha sido fundamental para mantener un ritmo constante durante toda la carrera”, declaró Cisella al finalizar la prueba. “Estamos muy contentos con este resultado. Ha sido una carrera dura, con tramos muy técnicos y un nivel muy alto entre los participantes. El trabajo en equipo con Erika ha sido fundamental para mantener un ritmo constante durante toda la carrera”, declaró Cisella al finalizar la prueba.

    Por su parte, Mingozzi destacó la buena coordinación dentro del habitáculo: “La carrera ha sido muy exigente, pero logramos mantenernos concentrados en todo momento. Este podio es el resultado del gran trabajo de todo el equipo”.

    Con este importante resultado, Cisella y Mingozzi suman puntos valiosos en el Campeonato Italiano de Cross Country y confirman su competitividad de cara a las próximas pruebas del calendario.

    El Cross Country es una carrera Baja / cross-country, similar a los rally raid, donde compiten diferentes tipos de vehículos todoterreno:

    T1 / T1+ – prototipos de competición

    T2 – vehículos derivados de serie

    T3 y T4 – vehículos ligeros tipo buggy o SSV

    TH – coches con homologación caducada

    Estas categorías forman parte del campeonato italiano de rally raid

    CLASIFICACION CROSS COUNTRY

    1. Andrea Tomasini / Angelo Mirolo – Polaris RZR Pro 2.0 – 1:28:08.3

    2. Martin Alejandro Cisella / Erika Mingozzi – Can-Am Maverick – +17.1 s

    3. Lucio Rossi / Leonardo Presotto – Yamaha – +1:16.9

    4. Lorenzo Codecà / Gilberto Menetti – Suzuki Grand Vitara

    5. Sergio Galletti / Daniele Fontana Sacchetti – Mitsubishi Pajero WRC

    6. Alfio Bordonaro / Stefano Lovisa – Suzuki

    7. Alessandro Trivini Bellini / Marco Trivini Bellini – Can-Am

    8. Riccardo Benettolo / Martina Musiari – Taurus T3 Max

    9. Marco Zini / Christal Vomiero – Can-Am

    10. Andrea Schiumarini / Nuncio Daniel Coffaro – Century CR6

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