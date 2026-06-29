    • 29 de junio de 2026 - 13:44

    Japón le gana 1 a 0 a Brasil por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026

    El equipo de Carlo Ancelotti enfrenta este lunes a Japón en Houston por los 16avos de final. El ganador avanzará a los octavos, donde se medirá con el vencedor de Costa de Marfil y Noruega.

    Brasil - Japón.

    Brasil - Japón.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Brasil y Japón se enfrentarán este lunes por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro, correspondiente a los 16avos de final, se disputará en el NRG Stadium de Houston desde las 14 (hora argentina), en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la jornada.

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    La selección brasileña llega como una de las favoritas al título. Dirigida por Carlo Ancelotti, finalizó primera en su grupo tras una sólida campaña y buscará dar un nuevo paso en la fase eliminatoria apoyada en figuras como Vinícius Júnior, Bruno Guimarães y Casemiro.

    Japón, por su parte, intentará volver a dar un golpe sobre la mesa en una Copa del Mundo en la que mostró un rendimiento muy competitivo durante la fase de grupos. El conjunto asiático apuesta a su orden táctico y velocidad para intentar sorprender a uno de los máximos candidatos.

    El vencedor de esta llave avanzará a los octavos de final, instancia en la que enfrentará al ganador del cruce entre Costa de Marfil y Noruega, previsto para este martes.

    El partido será televisado en Argentina por DSports y Telefe, además de las plataformas oficiales de streaming habilitadas para la Copa del Mundo.

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