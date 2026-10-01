Juegos Binacionales: la preselección sanjuanina está en la recta final para Mendoza

El ciclismo sanjuanino ya vive la cuenta regresiva para una nueva edición de los Juegos Binacionales . Con el impulso de un destacado paso por el reciente Campeonato Nacional donde la mayoría de sus integrantes se consagró con medallas de oro.

El deporte en su faceta más intensa pasó por San Juan con los Adultos Mayores

Juegos Binacionales: San Juan se prepara en el básquetbol masculino

La preselección provincial, como todos los deportistas que nos representarán en Mendoza, trabaja a ritmo firme en el velódromo Vicente Chancay, concentrando sus prácticas los días miércoles de 19 a 21 bajo la coordinación de Matías Recabarren , la asistencia de Carina Lucero en la rama femenina y el trabajo mecánico de Gino Ramírez .

El plantel masculino cuenta con una columna vertebral ya consolidada de cuatro referentes: Felipe Lucero, Facundo Tivani, Lautaro Cobarrubia y Adriel Mortensen . Este sábado se disputará la última prueba selectiva para definir las dos plazas restantes entre seis candidatos: Alex Domínguez, Benjamín Guzmán, Mauricio Audicio, Juan Saldaño, Luis Aguirre y Tomás Saavedra .

Por el lado de las damas, el seleccionado tiene confirmadas a Bárbara Uliarte y Joselin Contreras Tivani . El cuerpo técnico evalúa la posibilidad de sumar una tercera integrante en los próximos días o, en su defecto, afrontar la competencia con ambas representantes.

Al respecto, el entrenador de la delegación, Matías Recabarren se mostró muy optimista sobre el nivel del grupo:

“Venimos trabajando muy bien de cara a los Binacionales, teniendo en cuenta que contamos con cuatro ciclistas que integran la selección argentina y son recientes campeones nacionales. Este fin de semana tenemos la última selectiva y ahí definiremos a los últimos dos chicos, pero la base del equipo ya la tenemos armada.”

CALENDARIO

La acción del ciclismo en los Juegos Binacionales se repartirá entre el Velódromo Provincial Ernesto Contreras y el Espacio Verde Carlos de la Rosa, con el siguiente cronograma oficial:

Pista: Martes 10 y miércoles 11 de noviembre, de 8 a 12.

Descanso: Jueves 12 de noviembre.

Ruta (Contrarreloj): Viernes 13 de noviembre, de 8 a 11:30 hs.

Ruta (Pruebas en línea): Sábado 14 de noviembre.

Damas (50 km): A partir de las 8:30 hs.

Varones (100 km): A partir de las 10.