La AFA confirmó los amistosos ante Uruguay y Costa Rica con bajas para Scaloni

La Selección Argentina ya tiene definido su calendario para la última Fecha FIFA de 2026 . Después de que quedara descartada la gira que inicialmente estaba prevista por Asia, el equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará dos amistosos en el país frente a Uruguay y Costa Rica durante noviembre.

Se cayó la gira de la Selección por Asia y negocian un clásico con Uruguay

El primero será el viernes 13 de noviembre frente a Uruguay, en Buenos Aires , mientras que cuatro días más tarde, el martes 17, la Albiceleste viajará a Córdoba para medirse con Costa Rica. De esta manera, el seleccionado cerrará el año con dos compromisos antes de comenzar a proyectar su calendario internacional de 2027.

La confirmación termina de ordenar una agenda que había sufrido modificaciones durante los últimos días. Originalmente, la AFA trabajaba en una gira por Asia con partidos frente a Arabia Saudita e India , pero esa posibilidad quedó descartada y obligó a buscar rápidamente nuevos adversarios.

El duelo frente a Uruguay volverá a enfrentar a dos históricos rivales sudamericanos y será uno de los partidos más exigentes de la ventana. Cuatro días después llegará el turno de Costa Rica, selección a la que Argentina ya enfrentó en diferentes amistosos durante los últimos años.

Los dos encuentros también le permitirán a Scaloni continuar evaluando alternativas dentro del plantel y observar futbolistas de cara al nuevo ciclo. La Fecha FIFA se extenderá entre el 9 y el 17 de noviembre, por lo que ambos compromisos quedarán incluidos dentro del período oficial establecido para las selecciones.

La definición de Buenos Aires y Córdoba como escenarios permitirá además que el equipo vuelva a presentarse ante el público argentino en dos puntos diferentes del país. Los detalles relacionados con horarios y organización de ambos encuentros serán informados antes de la convocatoria.

Scaloni prepara la lista con algunas bajas

El entrenador tendrá que seguir especialmente la evolución de Lautaro Martínez, quien sufrió una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo jugando para Inter de Milán. Los primeros plazos de recuperación pusieron en duda su disponibilidad para la ventana internacional de noviembre.

A esa situación se agregan las sanciones que arrastran Leandro Paredes y Nahuel Molina. Ambos tienen fechas de suspensión pendientes, aunque en el caso del mediocampista la AFA presentó un recurso para intentar reducir la pena y todavía se aguarda una definición.

Por ese motivo, Scaloni deberá terminar de confeccionar la convocatoria en función de las novedades que se produzcan durante las próximas semanas. Los dos amistosos representarán la última oportunidad de 2026 para realizar pruebas y darle minutos a distintas alternativas dentro del seleccionado.

El cierre del calendario 2026

Argentina llegará a noviembre después de haber disputado sus últimos amistosos de octubre y con una nueva etapa abierta dentro del ciclo de Scaloni. El entrenador continuará utilizando estas ventanas para renovar nombres, evaluar rendimientos y consolidar variantes dentro de un plantel que atraviesa cambios después de varios años de continuidad.

Con el nuevo cronograma confirmado, Uruguay será el rival del 13 de noviembre en Buenos Aires y Costa Rica cerrará la actividad el 17 en Córdoba. Serán los dos últimos partidos de la Selección Argentina durante 2026.