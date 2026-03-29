La AFA publicó un comunicado en defensa de la gestión de Chiqui Tapia

La Asociación del Fútbol Argentino publicó un mensaje especial para ponderar la presidencia de Claudio Tapia , al cumplirse nueve años desde el inicio de su gestión. A través de un comunicado, destacaron el camino recorrido desde aquel 29 de marzo de 2017.

En ese sentido, remarcaron los logros deportivos alcanzados durante este ciclo, con la consagración de la Selección argentina en el plano internacional y el desarrollo de las categorías juveniles y femeninas.

Además, subrayaron los avances en la modernización de la estructura, la federalización del fútbol y la consolidación de un modelo económico sustentable, pilares que, según expresaron, permiten seguir construyendo un proyecto sólido y con mirada a futuro.

Al cumplirse nueve años de gestión desde aquel 29 de marzo de 2017, la conducción de Claudio Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino se consolida como una etapa de ordenamiento, crecimiento y proyección para el fútbol nacional. Desde su asunción, la actual administración ha trabajado de manera sostenida en la normalización institucional, fortaleciendo los vínculos con todos los actores del sistema y promoviendo una estructura más sólida, moderna y transparente.

En el plano deportivo, estos años han estado marcados por logros transcendentales que reposicionaron al fútbol argentino en la élite mundial. La consagración de la selección mayor en competencias internacionales, junto con el desarrollo de las selecciones juveniles y femeninas, refleja una planificación integral que prioriza la identidad, el talento y la continuidad de proyectos.

Este proceso permitió recuperar el protagonismo histórico de Argentina en el escenario global. A nivel institucional, la gestión impulsó una profunda modernización de la AFA, incorporando herramientas tecnológicas, optimizando procesos administrativos y fortaleciendo la gobernanza interna. La federalización del fútbol argentino ha sido uno de los ejes centrales, brindando mayor participación y oportunidades a las ligas del interior, en una mirada inclusiva y representativa de todo el país.

En materia económica, se logró consolidar un esquema sustentable, con crecimiento en los ingresos comerciales, acuerdos estratégicos y una administración responsable de los recursos. Esto permitió no solo garantizar el funcionamiento de las competiciones, sino también invertir en infraestructura, capacitación y desarrollo, beneficiando a clubes y actores de todas las categorías. A nueve años del inicio de este ciclo, la gestión encabezada por Claudio Tapia reafirma su compromiso con el crecimiento del fútbol argentino en todos sus niveles.

Con una visión a largo plazo, basada en la unidad, el trabajo colectivo y la defensa de los intereses nacionales, la AFA continúa avanzando en la construcción de un proyecto que honra su historia y proyecta un futuro de mayor desarrollo y protagonismo internacional.