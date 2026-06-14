    • 14 de junio de 2026 - 15:00

    La Mona Jiménez revolucionó la concentración argentina y Messi se sumó al baile en la previa del debut

    El ídolo del cuarteto visitó al plantel de la Selección en Kansas y compartió una noche de música, risas y distensión. Lionel Messi fue uno de los protagonistas de una velada que rápidamente se volvió viral.

    La Mona Jiménez con la Selección.

    La Mona Jiménez con la Selección.

    Foto:

    A pocas horas del debut en el Mundial 2026, la Selección argentina vivió una noche diferente en su concentración de Kansas. Luego de una jornada marcada por las inclemencias climáticas en la ciudad estadounidense, el plantel recibió una visita especial que rompió con la rutina y llenó de música el hotel donde se hospeda la delegación.

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    El protagonista fue La Mona Jiménez, máxima figura del cuarteto cordobés, quien llegó como invitado de los contenidos oficiales de la AFA y terminó protagonizando un momento inolvidable junto a los campeones del mundo.

    Durante la visita hubo canciones, anécdotas, bromas y hasta algunos pasos de baile. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron a Lionel Messi relajado y sonriente, sumándose al clima festivo que generó el artista cordobés en la concentración.

    Otro de los momentos destacados de la noche fue el encuentro entre La Mona y Julián Álvarez, reconocido admirador del cantante. El delantero compartió un cálido saludo con el músico y le entregó un obsequio que emocionó al histórico referente del cuarteto.

    Sin embargo, la postal más comentada fue la que reunió a La Mona con Messi. El cantante había expresado en varias oportunidades su deseo de conocer personalmente al capitán argentino y finalmente pudo concretarlo en una noche que quedará grabada entre los recuerdos más especiales de su carrera.

    La visita sirvió como un momento de distensión para el plantel en la antesala del estreno mundialista. Entre canciones, bailes y sonrisas, la Selección encontró una pausa en la exigencia de la competencia y recibió una inyección de entusiasmo antes de salir a la cancha en busca de un nuevo sueño mundialista.

    Los videos de La Mona Jiménez con la Scaloneta

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