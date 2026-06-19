    • 19 de junio de 2026 - 16:39

    La Selección argentina se entrenó en Kansas: Nahuel Molina gana terreno para ser titular ante Austria

    El DT trabajó este viernes con el plantel completo y perfila cambios para el segundo partido en el Mundial. Nico González y Julián Álvarez también podrían ingresar en la formación inicial.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En la mañana de Kansas City, Lionel Scaloni puso en marcha un nuevo entrenamiento con la Selección argentina y, por primera vez desde que llegó a Estados Unidos, contó con los 26 futbolistas a disposición. El DT ya piensa en el partido del lunes al mediodía estadounidense en Dallas, donde la Albiceleste buscará seguir de racha ante Austria por el Mundial 2026.

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    Todo indica que Nahuel Molina volverá al lateral derecho en lugar de Gonzalo Montiel, quien solo jugó el primer tiempo en el debut ante Argelia. Molina ingresó en el complemento y ahora se perfila como titular, en lo que sería el único cambio de la formación.

    Por la izquierda, Facundo Medina seguiría desde el arranque tras su buen rendimiento, mientras que Nicolás Tagliafico —ya recuperado de una lesión muscular— estará disponible pero esperaría su oportunidad desde el banco.

    Dudas en el mediocampo y el ataque: ¿se vienen más cambios?

    Scaloni también analiza otras variantes pero con menos chances de concretarse. En el mediocampo, Nico González podría ingresar por Thiago Almada y en la delantera Julián Álvarez pelea el puesto con Lautaro Martínez. Por ahora, Lautaro seguiría como titular y Julián sería la carta de recambio en el segundo tiempo, mientras termina de ponerse a punto después de superar el golpe en el tobillo que sufrió durante la semifinal de la Champios League.

    El probable de Argentina vs. Austria

    Dibu Martínez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Thiago Almada o Nico González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

    Tagliafico, listo pero sin apuro

    Tagliafico trabajó a la par del grupo por segundo día consecutivo y evoluciona bien de la lesión sufrida en el amistoso ante Honduras. Sin embargo, la idea es no apurar a su regreso y mantener a Medina en el lateral izquiero después de su buen trabajo en el 3-0 a Argelia.

    El clima en el plantel: distendidos y con Messi sonriente

    Durante la práctica, se vio a Leandro Paredes muy cerca de Messi y De Paul, mientras que Enzo Fernández bromeó con Julián Álvarez y Lautaro Martínez, que salieron juntos a la cancha aunque, por ahora, no compartirán ataque desde el arranque.

    Argentina vs. Austria: día, hora y árbitro

    La Selección argentina jugará ante Austria el lunes próximo desde las 14:00 en Dallas por la segunda fecha del Mundial 2026. El egipcio Amin Mohamed será el árbitro principal.

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