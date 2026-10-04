La Selección Argentina Sub 19 dio el primer paso con éxito en el Mundial: venció 7-3 a Suiza

Argentina tuvo el comienzo que soñaba. La Selección Sub 19 de hockey sobre patines debutó este domingo en el Mundial de Asunción 2026 con una contundente victoria por 7-3 ante Suiza, en el Estadio de la Secretaría Nacional de Deportes de Paraguay.

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Para la Albiceleste convirtieron Bautista Romero (2), Nicolás Alonzo, Valentín Funes, Alejo Espinoza, Joaquín Morales y Lucas Sottano. Para Suiza descontaron Lirón Krauss (2) y Sven Schenk.

El equipo dirigido por el mendocino Esteban Ábalos salió decidido desde el primer minuto y rápidamente encontró el camino del gol. Apenas habían transcurrido 43 segundos cuando Bautista Romero apareció para poner el 1-0.

Argentina no se conformó y volvió a golpear poco después. A los 2 minutos y 44 segundos, Joaquín Morales amplió la diferencia. El seleccionado manejaba el partido y encontraba espacios ante un rival que intentaba acomodarse en la pista.

El tercero llegó de la mano del mendocino Lucas Sottano, aunque Suiza consiguió descontar y darle algo de suspenso al desarrollo.

Antes del descanso, Argentina volvió a estirar la ventaja. Alejo Espinoza, a los 13 minutos y 23 segundos, marcó el cuarto y permitió que la Albiceleste se fuera al entretiempo ganando 4-2.

Suiza se acercó, pero Argentina reaccionó

El comienzo del segundo tiempo tuvo otro panorama. Suiza salió con todo y rápidamente volvió a meterse en partido. Liron Kraus, a los 45 segundos, marcó el 4-3 y dejó a los europeos a apenas un gol.

Fue entonces cuando Argentina tuvo que mostrar carácter. El equipo nacional logró recuperar el control y volvió a encontrar contundencia en ataque.

Romero apareció nuevamente para convertir su segundo tanto de la jornada y poner el 5-3. Después llegaron los goles de Valentín Funes y Nicolás Alonzo, que terminaron de sentenciar la historia.

El 7-3 final le permitió a Argentina arrancar el Mundial con una sonrisa y sumar confianza de cara a lo que viene.

Nueve sanjuaninos detrás del sueño mundialista

La victoria tuvo además un fuerte sello sanjuanino. Nueve jugadores de la provincia forman parte del plantel que representa al país en Paraguay.

Los jugadores de campo Bautista Romero, Nicolás Alonzo, Benjamín Bailón, Tiziano Calisse, Renzo Ferrer, Joaquín Morales y Alejo Espinoza, junto a los arqueros Charbel Fraifer y Martino Mercado, son los representantes sanjuaninos del seleccionado.

El plantel se completa con los mendocinos Valentín Funes, Lucas Sottano y Bautista Pascual, arquero que también integra la delegación. Para los sanjuaninos, el Mundial recién comienza y ya tuvieron una primera alegría con la camiseta argentina.

Ahora viene España

El calendario no da respiro. Argentina volverá a jugar este lunes desde las 20, cuando se mida con España, en la segunda fecha de la fase de grupos.

El cierre de esta primera etapa será el martes, desde las 15.30, frente a Italia.

Tres partidos en tres días y un objetivo claro: terminar entre los equipos que avanzarán a los cruces decisivos. Después del sólido estreno ante Suiza, Argentina ya dio el primer paso y ahora va por más.