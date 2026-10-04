    • 4 de octubre de 2026 - 12:05

    La Selección Argentina Sub 19 vence por 5 a 3 a Suiza en el debut en el Mundial que se disputa en Paraguay

    Se miden desde las 13.15 en el choque que abre el certamen en Asunción.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Llegó la hora de la verdad. Después de meses de preparación, la Selección Argentina Sub 19 de hockey sobre patines pondrá en marcha este domingo su sueño mundialista en Paraguay. El debut será ante Suiza, desde las 13.15, en el Estadio de la Secretaría Nacional de Deporte.

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    Y habrá una particularidad que vuelve a poner a San Juan en el centro de la escena: nueve sanjuaninos forman parte del seleccionado juvenil que buscará hacer historia en el Mundial.

    El equipo está dirigido por el mendocino Esteban Ábalos, quien tendrá bajo sus órdenes a los sanjuaninos Bautista Romero, Nicolás Alonzo, Benjamín Bailón, Tiziano Calisse, Renzo Ferrer, Joaquín Morales y Alejo Espinoza, mientras que los arqueros Charbel Fraifer y Martino Mercado completan la presencia de jugadores de la provincia.

    A ellos se suman los mendocinos Valentín Funes, Lucas Sottano y el arquero Bautista Pascual, quienes completan la delegación juvenil.

    Argentina tendrá un comienzo intenso en el Mundial. Tras el debut ante Suiza, el seleccionado volverá a salir a la pista el lunes a las 20, cuando enfrente a España.

    La fase de grupos se cerrará el martes, nuevamente con poco descanso, ante Italia desde las 15.30.

    Serán tres partidos consecutivos que pondrán a prueba al conjunto nacional y que definirán su camino en la competencia.

    El objetivo inicial estará puesto en superar esta primera instancia y avanzar hacia los cruces decisivos del campeonato.

    San Juan, otra vez protagonista

    La presencia de nueve jugadores sanjuaninos no es un dato menor. El hockey sobre patines vuelve a tener a la provincia representada en una competencia internacional de primer nivel y con una camada juvenil que buscará dejar su huella.

    Para Romero, Alonzo, Bailón, Calisse, Ferrer, Morales, Espinoza, Fraifer y Mercado, el Mundial representará además una experiencia única: defender la camiseta argentina fuera del país y hacerlo en una competencia que reúne a los mejores seleccionados juveniles.

    Este domingo comenzará el desafío. A las 13.15, Argentina saldrá a la pista frente a Suiza, con el sueño mundialista en marcha y nueve sanjuaninos listos para dejar todo por la camiseta albiceleste

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