La serie de Rafa Nadal que cautivó a Messi: de qué trata el documental que lo hizo sentirse identificado

Tras su exhibición ante Argelia, Lionel Messi reveló que está viendo una producción sobre la vida de Rafael Nadal y explicó por qué encuentra tantas similitudes con la leyenda del tenis español.

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Lionel Messi volvió a ser noticia después de su triplete en la victoria de Argentina sobre Argelia en el debut del Mundial 2026. Sin embargo, además de hablar de fútbol, el capitán albiceleste sorprendió al revelar cuál es la serie que está siguiendo durante la Copa del Mundo y que tiene como protagonista a una de las máximas figuras del deporte mundial: Rafael Nadal.

Durante una conferencia de prensa, el rosarino contó que se encuentra viendo "Rafa", la docuserie estrenada recientemente en Netflix que repasa la vida y la carrera del extenista español. Fue allí donde explicó que se siente especialmente identificado con la forma de pensar y competir del ganador de 22 títulos de Grand Slam.

La producción, compuesta por cuatro episodios, recorre la trayectoria deportiva de Nadal desde sus primeros años hasta el final de su carrera profesional. Además de mostrar sus grandes conquistas, también profundiza en las lesiones, los sacrificios y los desafíos físicos y emocionales que debió afrontar para mantenerse en la élite durante más de dos décadas.

Embed - Rafa | Tráiler Oficial | Netflix España

El documental incluye testimonios de figuras emblemáticas del tenis como Roger Federer, Novak Djokovic y John McEnroe, además de imágenes inéditas de la intimidad del deportista español y de su entorno familiar. La serie también aborda el proceso que llevó a Nadal a afrontar sus últimos años como profesional y su despedida definitiva de las canchas.