La Vuelta Ciclística Juvenil a San Juan tendrá a los mejores talentos de la región en la ruta

La Vuelta a San Juan Juvenil 2026 contará con organización de Fundación Planeta Ramírez, respaldo de Federación Ciclista Sanjuanina, fiscalización de Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta. Todas las etapas se llevarán a cabo en Departamento Rivadavia, finalizando la carrera en el autódromo El Zonda – Eduardo Copello.

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San Juan, referencia nacional del ciclismo, albergará a aproximadamente 250 jóvenes talentos, provenientes de distintas provincias del país, sumado a Chile y Uruguay.

En referencia al tema, el director de la prueba, Gino Ramírez , manifestó: “Hace siete años que no se organizaba esta vuelta juvenil que la realizamos también con la Fundación, que está comprometida con el ciclismo juvenil e infantil.

Debemos recordar siempre que San Juan es la cuna del ciclismo y hay que apoyar al semillero. Para esta competencia ya hay más de 150 chicos inscriptos y esperamos las inscripciones de más ciclistas, ya que hay plazo hasta mañana”.

Por su parte, Armando "Planeta" Ramírez , titular de la Fundación Planeta Ramírez se mostró optimista por el evento que se aproxima y dijo: “Quiero agradecer a quienes apoyan la Fundación y permiten que realicemos este tipo de competencias, especialmente al Gobierno de San Juan y a la Secretaría de Deporte. Debemos recordar que la última edición fue en San Martín con infantiles y juveniles y siete años después volvemos a realizarla. Este apoyo nos permite realizar carreras como la Vuelta de Damas o la Cuatro Puentes y mantener vivas estas tradiciones”.

La competencia de ciclismo en ruta de categorías 2008 a 2014 para varones y 2010 a 2014 para damas tendrá un prólogo y cuatro etapas, incluida una contrarreloj individual.

TODOS LOS DETALLES

A continuación, la información correspondiente a las etapas, recorridos y horarios de Vuelta a San Juan Juvenil 2026:

Jueves 11 de junio – Prólogo

Concentración: 13:30 en Complejo El Pinar.

Largada: 14:30.

Recorrido: circuito interno del complejo. Tandas de tres giros para cada categoría, con final a cinco vueltas. Cada giro es de 1,5 kilómetros.

Viernes 12 de junio – Etapa 1 (en línea)

Concentración: 13:30 en Complejo El Pinar.

Largada: 14:30.

Recorrido: salida del complejo hacia Ruta Provincial 60, giro a la derecha hasta rotonda de ex Cerámica San Juan, retorno por carril opuesto hasta rotonda de Calle Galíndez, y retorno por carril opuesto hasta El Pinar.

Total: 26 Km (3 giros para 2012, 2013, 2014); 43 Km (5 giros para 2010-2011); y 68 Km (8 giros para Junior).

Sábado 13 de junio – Etapa 2 (contrarreloj individual)

Concentración: 9:00 en Avenida Ignacio de la Rosa y Calle Morón, La Bebida.

Largada: 9:30.

Recorrido: para categorías 2010 a 2014, por Av. Ignacio de la Rosa hacia el oeste hasta girar frente a acceso a Hospital J. Lanteri y retorno por carril opuesto. Total: 4Km.

Categoría Junior, por Av. Ignacio de la Rosa hacia el oeste hasta girar frente a fábrica Loma Negra y retorno por carril opuesto. Total: 12 Km.

Sábado 13 de junio – Etapa 3 (en línea)

Concentración: 14:00 en Complejo El Pinar.

Largada: 15:00.

Recorrido: salida del complejo hacia Ruta Provincial 60, giro a la derecha y ascenso a Dique Ullum, hasta rotonda de control policial, y retorno por carril opuesto hasta rotonda de Calle Galíndez, y retorno por carril opuesto hasta El Pinar.

Total: 33 KM (3 giros para 2012, 2013 y 2014); 44 Km (4 giros para 2010-2011); y 77 Km (7 giros para Junior).

Domingo 14 de junio – Etapa 4 (en línea)

Concentración: 13:30 en Autódromo El Zonda.

Largada: 14:30.

Recorrido: trazado asfáltico de autódromo.

Total: 30 Km (10 giros para 2012, 2013 y 2014); 48 Km (16 giros para 2010 y 2011); 70 Km (23 giros para Junior).