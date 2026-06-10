    • 10 de junio de 2026 - 14:21

    La Vuelta Ciclística Juvenil a San Juan tendrá a los mejores talentos de la región en la ruta

    La Vuelta sanjuanina se disputará desde este jueves 11 al domingo 14 de junio con 250 ciclistas de todo el país, Chile y Uruguay.

    Listos. El ciclismo del futuro corre su Vuelta en San Juan y este jueves será momento del Prólogo.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Vuelta a San Juan Juvenil 2026 contará con organización de Fundación Planeta Ramírez, respaldo de Federación Ciclista Sanjuanina, fiscalización de Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta. Todas las etapas se llevarán a cabo en Departamento Rivadavia, finalizando la carrera en el autódromo El Zonda – Eduardo Copello.

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    San Juan, referencia nacional del ciclismo, albergará a aproximadamente 250 jóvenes talentos, provenientes de distintas provincias del país, sumado a Chile y Uruguay.

    En referencia al tema, el director de la prueba, Gino Ramírez , manifestó: “Hace siete años que no se organizaba esta vuelta juvenil que la realizamos también con la Fundación, que está comprometida con el ciclismo juvenil e infantil.

    Debemos recordar siempre que San Juan es la cuna del ciclismo y hay que apoyar al semillero. Para esta competencia ya hay más de 150 chicos inscriptos y esperamos las inscripciones de más ciclistas, ya que hay plazo hasta mañana”.

    Por su parte, Armando "Planeta" Ramírez , titular de la Fundación Planeta Ramírez se mostró optimista por el evento que se aproxima y dijo: “Quiero agradecer a quienes apoyan la Fundación y permiten que realicemos este tipo de competencias, especialmente al Gobierno de San Juan y a la Secretaría de Deporte. Debemos recordar que la última edición fue en San Martín con infantiles y juveniles y siete años después volvemos a realizarla. Este apoyo nos permite realizar carreras como la Vuelta de Damas o la Cuatro Puentes y mantener vivas estas tradiciones”.

    La competencia de ciclismo en ruta de categorías 2008 a 2014 para varones y 2010 a 2014 para damas tendrá un prólogo y cuatro etapas, incluida una contrarreloj individual.

    TODOS LOS DETALLES

    A continuación, la información correspondiente a las etapas, recorridos y horarios de Vuelta a San Juan Juvenil 2026:

    Jueves 11 de junio – Prólogo

    Concentración: 13:30 en Complejo El Pinar.

    Largada: 14:30.

    Recorrido: circuito interno del complejo. Tandas de tres giros para cada categoría, con final a cinco vueltas. Cada giro es de 1,5 kilómetros.

    Viernes 12 de junio – Etapa 1 (en línea)

    Concentración: 13:30 en Complejo El Pinar.

    Largada: 14:30.

    Recorrido: salida del complejo hacia Ruta Provincial 60, giro a la derecha hasta rotonda de ex Cerámica San Juan, retorno por carril opuesto hasta rotonda de Calle Galíndez, y retorno por carril opuesto hasta El Pinar.

    Total: 26 Km (3 giros para 2012, 2013, 2014); 43 Km (5 giros para 2010-2011); y 68 Km (8 giros para Junior).

    Sábado 13 de junio – Etapa 2 (contrarreloj individual)

    Concentración: 9:00 en Avenida Ignacio de la Rosa y Calle Morón, La Bebida.

    Largada: 9:30.

    Recorrido: para categorías 2010 a 2014, por Av. Ignacio de la Rosa hacia el oeste hasta girar frente a acceso a Hospital J. Lanteri y retorno por carril opuesto. Total: 4Km.

    Categoría Junior, por Av. Ignacio de la Rosa hacia el oeste hasta girar frente a fábrica Loma Negra y retorno por carril opuesto. Total: 12 Km.

    Sábado 13 de junio – Etapa 3 (en línea)

    Concentración: 14:00 en Complejo El Pinar.

    Largada: 15:00.

    Recorrido: salida del complejo hacia Ruta Provincial 60, giro a la derecha y ascenso a Dique Ullum, hasta rotonda de control policial, y retorno por carril opuesto hasta rotonda de Calle Galíndez, y retorno por carril opuesto hasta El Pinar.

    Total: 33 KM (3 giros para 2012, 2013 y 2014); 44 Km (4 giros para 2010-2011); y 77 Km (7 giros para Junior).

    Domingo 14 de junio – Etapa 4 (en línea)

    Concentración: 13:30 en Autódromo El Zonda.

    Largada: 14:30.

    Recorrido: trazado asfáltico de autódromo.

    Total: 30 Km (10 giros para 2012, 2013 y 2014); 48 Km (16 giros para 2010 y 2011); 70 Km (23 giros para Junior).

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