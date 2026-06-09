Las calles de la Ciudad de San Juan reciben la primera edición de los 10K de running

El próximo domingo 14 de junio, las calles de la Ciudad de San Juan serán escenario de los 10K San Juan 2026 , una prueba de running que reunirá a corredores de todas las edades y niveles en una verdadera celebración del deporte y la vida saludable y celebrando los 464 años de la provincia de San Juan.

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Organizada por Adventure Pro en conjunto con la Municipalidad de la Ciudad de San Juan , la prueba tendrá modalidades para toda la familia, con distancias de 10K, 5K, 3K y Kids, permitiendo que tanto atletas experimentados como principiantes puedan formar parte de esta experiencia única.

Con avenidas amplias, infraestructura renovada y un trazado urbano ordenado, la ciudad ofrece un circuito ideal para eventos de running de nivel competitivo. Sus espacios públicos, edificios emblemáticos y corredores viales consolidan un escenario seguro, dinámico y atractivo tanto para corredores locales como visitantes.

La concentración será este domingo 14 de junio a las 9 en el Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste). La distancia de 3K está pensada para que los chicos participen con su escuela.

Los 10K San Juan no sólo recorren la ciudad: la integran, la muestran y la posicionan como un polo deportivo en expansión, donde el deporte es parte del crecimiento y de la calidad de vida de su comunidad.

Los 10K San Juan buscan consolidarse como un evento de referencia en el calendario deportivo provincial, promoviendo la actividad física, el encuentro social y la participación familiar. La modalidad Kids permitirá que los más pequeños también sean protagonistas de una jornada cargada de energía, diversión y deporte.

A las 10 está pautada la largada de las diferentes distancias y a las 12 se hará la entrega de premios para la carrera que espera corredores de toda la provincia y de distintos puntos del país.

Kit Oficial del Corredor: Todos los participantes inscriptos recibirán un kit oficial que incluirá: Remera oficial del evento, dorsal de competencia, medalla finisher, regalos de sponsors, seguro del corredor.

Las inscripciones continúan abiertas y pueden realizarse a través del siguiente enlace: https://esfuerzodeportivo.com/10ksanjuan2026