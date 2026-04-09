    • 9 de abril de 2026 - 17:16

    Liga Argentina: con final gratuita, UPCN enciende la ilusión en San Juan

    La Liga Argentina se vive con entrada libre y gratuita en San Juan. UPCN recibe a Ciudad y la ilusión crece en una final abierta.

    La Liga Argentina se vive en San Juan con entrada libre y gratuita en una final apasionante entre UPCN y Ciudad. &nbsp;

    La Liga Argentina se vive en San Juan con entrada libre y gratuita en una final apasionante entre UPCN y Ciudad.

     

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Liga Argentina entra en su etapa decisiva y UPCN San Juan Vóley tendrá la gran chance de coronarse campeón ante su gente. Con entrada libre y gratuita, el equipo sanjuanino recibirá a Ciudad en un duelo clave que puede definir la serie y desatar el festejo local.

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    El tercer partido de la final de la Liga Argentina se jugará este sábado 11 de abril desde las 20, en el estadio de UPCN, ubicado en General Acha 2550 Sur. El equipo sanjuanino llega con una sólida ventaja de 2-0 en la serie, tras imponerse como visitante por 3-2 y 3-0, lo que lo deja a un paso del título.

    Las autoridades del club confirmaron que las puertas del estadio se abrirán a las 18, facilitando el ingreso anticipado del público. La expectativa es enorme, ya que UPCN San Juan Vóley podría sellar la consagración frente a su gente en una jornada histórica para el deporte provincial.

    En caso de que la serie no se defina el sábado, el cuarto encuentro se disputará el lunes 13 de abril, nuevamente en San Juan y bajo la misma modalidad de entrada libre y gratuita. Esto garantiza otra oportunidad para que los hinchas acompañen al equipo en la definición.

    Si fuera necesario un quinto partido, la serie se trasladará a la Ciudad de Buenos Aires el próximo 18 de abril, donde se definirá al campeón de la Liga Argentina de vóleibol en un último duelo decisivo.

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