Liga Argentina de pádel de Menores: San Juan presente con gran éxito

La Liga Argentina de pádel de Menores disputó la segunda fecha de la temporada en la ciudad de San Francisco, Córdoba con 257 parejas de distintas partes del país. San Juan estuvo presente con ocho representantes, que viajaron hasta la localidad cordobesa de San Francisco, en el límite con Santa Fe.

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Esta Liga reúne a los mejores jugadores menores del país en nueve fechas, distintas sedes a lo largo de Argentina y una modalidad de puntaje renovada que premia la regularidad y el rendimiento a lo largo de la temporada.

Yaser Naím Deche (Rawson) - Francisco Ormeño Giménez (Rivadavia) debutaron con victoria ante Agustín Zaurín (Santa Fe) y Gabriel Moreno (Santiago del Estero) por 6/0- 6/0. En octavos de final vencieron a la dupla Bovone – Pérez Ocampos 6/3 – 6/0; en cuartos de final el binomio sanjuanino se quedó con la victoria ante Coria Brys – Monte por 6/2 – 7/6.

En el camino a su segunda final, en semis los rivales fueron Castro – Benazzo con victoria de nuestros representantes en tres sets: 6/2 – 3/6 – 6/2, clasificando para jugar por el título ante Barci – Vivas, a quienes vencieron 7/6 – 7/6, repitiendo lo logrado en la primera fecha de Catamarca; en resumen dos fechas jugadas y dos títulos para Yaser y Francisco.

Oriana Zamira Giménez Carrión quien jugó junto a Emily Duarte López (Chaco) en Sub 16 A Damas enfrentó en el debut a la dupla Ludmila Brunori (Mar del Plata) y Ailén Heredia (La Rioja) a quienes vencieron 6/0 – 6/2, cayendo en octavos de final ante Irazábal Caballero – Ciganda (Buenos Aires) 6/4 – 6/2.

Julieta Gómez Dalmónego (Media Agua) y Alma Rivas (Lobos, Buenos Aires) en Sub 14 A Damas enfrentando a Isabella Garcilazo Ayunes (Cutral Có) y María Victoria Ferreyra (Posadas) quienes se quedaron con la victoria en tres sets: 3/6 – 7/6 – 6/7. Posteriormente, en la llave de segunda chance, en instancias de semifinales jugaron con Isabella Gavilán (Necochea) – Emma Buraglia (Entre Ríos), cayendo 6/2 – 1/6 (10/7).

MAS SANJUANINOS

Amir Giménez (Albardón) y Thiago Carrizo (La Rioja) en Sub 12 masculino enfrentaron a Mateo Barrera (La Rioja) y Amaro Rodríguez (Pergamino, Buenos Aires), quienes ganaron 6/2 – 6/1. En la llave de segunda chance, Amir y Thiago clasificaron a cuartos de final donde le ganaron a Bautista Pinha (Córdoba) – Gerónimo Villafaña (Córdoba) 6/2 – 6/4.

En semifinales, los rivales fueron Román Ordoñez Vanden – Maximiliano Riquelme (Córdoba), a quienes vencieron 6/3 – 6/0, logrando el pase a la final ante Mariano Notario – Ramiro Damus (Misiones) que se quedaron con el triunfo por 6/4 – 6/3.

En la misma categoría jugó Giuliano Gordillo (Rawson) junto a Simón Álvarez (San Justo, Buenos Aires) cayeron en el debut ante Jerónimo García y Zahir Bastías, de Tandil, Buenos Aires por 6/3 – 6-1.

Jorge Castro Ribes (Valle Fértil) y Elías Villegas Gómez (La Rioja) en Sub 16 Masculino comenzaron el torneo con victoria ante Alejo Gaitán y Lautaro Boetti, de Córdoba 3/6 – 6/1 – 6/1, pasando a octavos de final donde perdieron ante Juan Suppo – Tobías Arce 6/4 – 6/4.

Benjamín Peze (San Juan) y Jonás Frías (Pergamino) en Sub 14 B jugaron el primer partido del torneo contra Máximo Sánchez (Córdoba) y Pedro Álvarez Reyna (Villa Allende, Córdoba), ganando 6/1 – 6/2. En octavos de final enfrentaron a Sargniotti – Ferrero a quienes vencieron 6/3 - 6/1 para luego caer en cuartos de final ante la dupla Barci – Vivas 6/1 – 6/2.