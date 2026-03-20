Lionel Scaloni convocó a otros dos futbolistas para el amistoso ante Mauritania en La Bombonera

Se trata de Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli, actualmente en el fútbol europeo en Real Madrid y Racing de Estrasburgo respectivamente. Ambos viajarán el lunes al igual que el resto del plantel para la puesta a punto del Mundial 2026.
Cómo llegan Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli
Mastantuono viene sin tanto rodaje en el Merengue y sumó sus últimos minutos en la ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, donde el club español avanzó de ronda.
Por otro lado, Panichelli, el delantero que está en la Ligue 1, está en su mejor momento en el Estrasburgo, donde es el segundo máximo goleador del torneo local en Francia con 14 goles y viene afianzándose cada vez más en el viejo continente.
Ambos son refuerzos fundamentales en la zona de ataque, que no contará con la presencia de Lautaro Martínez por lesión, y Scaloni deberá buscar un tercer nueve para la próxima cita mundialista.
Ese lugar, se lo disputan entre José López y Joaquín Panichelli, ambos convocados para los amistosos en la Bombonera la próxima semana. Mastantuono buscará un lugar para el mundial que por ahora, parece lejano.