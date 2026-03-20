    • 20 de marzo de 2026 - 16:31

    Lionel Scaloni convocó a otros dos futbolistas para el amistoso ante Mauritania en La Bombonera

    El técnico argentino Lionel Scaloni terminó de definir la lista a la espera de la confirmación del segundo partido ante Guatemala el 31 de marzo.

    Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli, actualmente en el fútbol europeo en Real Madrid y Racing de Estrasburgo respectivamente, fueron citados por Lionel Scaloni.&nbsp;

    Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli, actualmente en el fútbol europeo en Real Madrid y Racing de Estrasburgo respectivamente, fueron citados por Lionel Scaloni. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    Tomás Palacios se metió en la Selección Argentina y es una de las grandes sorpresas de la lista.

    Selección Argentina: quién es Tomás Palacios, la sorpresa ante Guatemala
    LionelScaloni dio a conocer la última lista antes del Mundial 2026. 

    Lionel Scaloni dio a conocer la última lista de la Selección Argentina antes del Mundial 2026

    Se trata de Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli, actualmente en el fútbol europeo en Real Madrid y Racing de Estrasburgo respectivamente. Ambos viajarán el lunes al igual que el resto del plantel para la puesta a punto del Mundial 2026.

    image
    Lionel Scaloni convoc&oacute; a otros dos futbolistas para el amistoso ante Mauritania en La Bombonera

    Lionel Scaloni convocó a otros dos futbolistas para el amistoso ante Mauritania en La Bombonera

    Cómo llegan Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli

    Mastantuono viene sin tanto rodaje en el Merengue y sumó sus últimos minutos en la ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, donde el club español avanzó de ronda.

    Por otro lado, Panichelli, el delantero que está en la Ligue 1, está en su mejor momento en el Estrasburgo, donde es el segundo máximo goleador del torneo local en Francia con 14 goles y viene afianzándose cada vez más en el viejo continente.

    Ambos son refuerzos fundamentales en la zona de ataque, que no contará con la presencia de Lautaro Martínez por lesión, y Scaloni deberá buscar un tercer nueve para la próxima cita mundialista.

    Ese lugar, se lo disputan entre José López y Joaquín Panichelli, ambos convocados para los amistosos en la Bombonera la próxima semana. Mastantuono buscará un lugar para el mundial que por ahora, parece lejano.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El Desafío a la Quebrada de Mogna de mountain bike afina detalles: sumará la categoría gravel

    El Desafío a la Quebrada de Mogna de mountain bike afina detalles: sumará la categoría gravel

    Agenda deportiva para el fin de semana: habrá variada actividad dentro y fuera de San Juan

    Agenda deportiva para el fin de semana largo: habrá variada actividad dentro y fuera de San Juan

    Regreso. Tobías Martínez estará de nuevo en la TC Pick Up tras perderse la primera fecha.

    Tobías Martínez vuelve a la TC Pick Up en La Plata

    Futuro. Universitario será parte de Los Pumitas con dos productos de su cantera para el Sudamericano.

    Dos jugadores de Universitario fueron convocados a Los Pumitas M18