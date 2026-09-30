    • 30 de septiembre de 2026 - 12:44

    Los tiradores sanjuaninos brillaron en el Torneo Centro República

    La delegación de San Juan obtuvo destacados resultados y se prepara para la Final Nacional del PRODETIRO.

    Destacado. Los tiradores de San Juan tuvieron una gran presencia en Córdoba.

    Destacado. Los tiradores de San Juan tuvieron una gran presencia en Córdoba.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una destacada actuación tuvo la delegación de tiradores de San Juan durante su participación en el prestigioso Torneo Centro República , disputado en las instalaciones del Tiro Federal Argentino de Córdoba. El certamen reúne a los mejores exponentes del país y se posiciona como una de las citas más relevantes del calendario nacional de tiro deportivo. Los atletas locales lograron subirse al podio en múltiples categorías y modalidades, demostrando un altísimo nivel competitivo .

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    Entre las actuaciones más sobresalientes figuró la de Mario Riveros , quien tuvo una brillante cosecha en la disciplina de rifle: logró el 1º puesto en la categoría Veteranos y 2º en la General en Rifle 3x20 (556 puntos), mientras que en Rifle Tendido se quedó con el 1º puesto de la General y el 1º en Veteranos con una marca de 613 puntos. Destacar que Riveros participará en el Campeonato Sudamericano , que se disputará del 21 al 25 de octubre en Buenos Aires.

    RESULTADOS SANJUANINOS

    Rifle 3x20 – Veteranos

    • Mario Riveros : 2° puesto General / 1° puesto Veteranos (556 pts.)

    Rifle Tendido

    • Mario Riveros : 1° puesto General / 1° puesto Veteranos (613 pts.)

    Rifle de Quiebre

    • Mini :

    o Santiago Páez : 2° puesto (200 pts.)

    o Martín Paredes : 3° puesto (167 pts.)

    • Cadete Menor :

    o Eugenia Martín : 3º puesto (263 pts.)

    o Benjamín Paredes González : 6° puesto (200 pts.)

    • Cadete Mayor :

    o Elías Tello : 3° puesto (257 pts.)

    o Giuliana Alba : 5ª posición (250 pts.)

    Pistola Neumática

    • Hombres Juniors :

    o Elías Tello : 3° en el torneo de ranking* Federación Argentina de Tiro (FAT) / 2° en el Torneo Centro República (476 pts.)

    • Mujeres Mayor

    o Lara Méndez : 3ª en el torneo de ranking FAT / 2ª en el Torneo Centro República (527 pts.)

    o Cristina Gómez : 7ª posición (390 pts.)

    PRODETIRO 2026

    Tras el éxito cosechado en tierras cordobesas, el tiro deportivo sanjuanino no se detiene. Los días 1, 2 y 3 de octubre, una comitiva juvenil dirá presente en la Final Nacional del Torneo PRODETIRO 2026 , que se llevará a cabo en las instalaciones del Tiro Federal Argentino de la Ciudad de Buenos Aires.

    Este certamen se enmarca en el Programa Nacional de Desarrollo del Tiro Deportivo Juvenil y busca impulsar el alto rendimiento en las categorías formativas (Sub 13 y Sub 15) de todo el territorio nacional.

    La delegación viajará con el apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y estará conducida por la entrenadora Lara Mendez . Los tiradores que representarán a la provincia son:

    • Rifle Olímpico : Giuliana Alba (Sub 15) y Benjamín Paredes (Sub 13).

    Pistola Olímpica : Elías Tello (Sub 15) y Eugenia Martín (Sub 13).

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