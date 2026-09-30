Los tiradores sanjuaninos brillaron en el Torneo Centro República

Una destacada actuación tuvo la delegación de tiradores de San Juan durante su participación en el prestigioso Torneo Centro República , disputado en las instalaciones del Tiro Federal Argentino de Córdoba . El certamen reúne a los mejores exponentes del país y se posiciona como una de las citas más relevantes del calendario nacional de tiro deportivo. Los atletas locales lograron subirse al podio en múltiples categorías y modalidades, demostrando un altísimo nivel competitivo .

Entre las actuaciones más sobresalientes figuró la de Mario Riveros , quien tuvo una brillante cosecha en la disciplina de rifle: logró el 1º puesto en la categoría Veteranos y 2º en la General en Rifle 3x20 (556 puntos), mientras que en Rifle Tendido se quedó con el 1º puesto de la General y el 1º en Veteranos con una marca de 613 puntos. Destacar que Riveros participará en el Campeonato Sudamericano , que se disputará del 21 al 25 de octubre en Buenos Aires.

• Mario Riveros : 1° puesto General / 1° puesto Veteranos (613 pts.)

Rifle de Quiebre

• Mini :

o Santiago Páez : 2° puesto (200 pts.)

o Martín Paredes : 3° puesto (167 pts.)

• Cadete Menor :

o Eugenia Martín : 3º puesto (263 pts.)

o Benjamín Paredes González : 6° puesto (200 pts.)

• Cadete Mayor :

o Elías Tello : 3° puesto (257 pts.)

o Giuliana Alba : 5ª posición (250 pts.)

Pistola Neumática

• Hombres Juniors :

o Elías Tello : 3° en el torneo de ranking* Federación Argentina de Tiro (FAT) / 2° en el Torneo Centro República (476 pts.)

• Mujeres Mayor

o Lara Méndez : 3ª en el torneo de ranking FAT / 2ª en el Torneo Centro República (527 pts.)

o Cristina Gómez : 7ª posición (390 pts.)

PRODETIRO 2026

Tras el éxito cosechado en tierras cordobesas, el tiro deportivo sanjuanino no se detiene. Los días 1, 2 y 3 de octubre, una comitiva juvenil dirá presente en la Final Nacional del Torneo PRODETIRO 2026 , que se llevará a cabo en las instalaciones del Tiro Federal Argentino de la Ciudad de Buenos Aires.

Este certamen se enmarca en el Programa Nacional de Desarrollo del Tiro Deportivo Juvenil y busca impulsar el alto rendimiento en las categorías formativas (Sub 13 y Sub 15) de todo el territorio nacional.

La delegación viajará con el apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y estará conducida por la entrenadora Lara Mendez . Los tiradores que representarán a la provincia son:

• Rifle Olímpico : Giuliana Alba (Sub 15) y Benjamín Paredes (Sub 13).

• Pistola Olímpica : Elías Tello (Sub 15) y Eugenia Martín (Sub 13).