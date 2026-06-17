Lucas Garcés competirá en el Panamericano de Tiro con Arco

El deportista sanjuanino, Lucas Garcés, representará al país en el estado de Jalisco, México del 22 al 28 de junio.

A México. El sanjuanino Lucas Garcés viajará a Jalisco para competir por Argentina en el Panamericano.

El arquero sanjuanino Lucas Garcés participará en el Campeonato Panamericano de Tiro con Arco, que se disputará del 22 al 28 de junio en Tlaxcala, México, con competencias programadas en el estado de Jalisco.

La competencia tiene una gran importancia para los deportistas del continente, ya que otorgará plazas clasificatorias para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Como parte de su preparación, Garcés viajó a la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, donde realiza una concentración previa antes de partir hacia el país mencionado.

El representante sanjuanino cuenta con el apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, la Secretaría de Deporte y la Agencia Deporte San Juan. Además, integra el programa de Alto Rendimiento, siendo uno de los deportistas con gran proyección a nivel internacional, ratificando el gobierno provincial la apuesta a estos atletas que buscan su lugar en las mayores citas del deporte.