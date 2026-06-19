Marruecos derrotó a Escocia, quedó como líder parcial del Grupo C y sueña en grande en el Mundial 2026

Marruecos dio un paso importante en su objetivo de avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026 . El conjunto africano superó este viernes por 1-0 a Escocia en el Boston Stadium, por la segunda fecha del Grupo C, y alcanzó de manera provisional el liderazgo de la zona con cuatro unidades.

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El partido prácticamente comenzó con una celebración marroquí. Apenas a los dos minutos, una jugada colectiva de gran elaboración terminó con un potente remate de Ismael Saibari, que venció al arquero Angus Gunn y estableció el 1-0 . La anotación se convirtió además en el gol más rápido registrado hasta el momento en la Copa del Mundo.

Lejos de conformarse con la ventaja, Marruecos continuó dominando las acciones. Con Ayyoub Bouaddi recuperando balones en la mitad de la cancha y la movilidad de Brahim Díaz, Achraf Hakimi y Azzedine Ounahi, el equipo africano sometió a una Escocia que no encontraba respuestas.

La superioridad marroquí pudo traducirse en una diferencia mayor . Saibari estuvo cerca del segundo tanto a los 10 minutos y poco después Hakimi obligó a una gran intervención de Gunn para mantener con vida a los europeos.

Escocia, mientras tanto, mostró muchas dificultades para generar juego. Scott McTominay pasó largos tramos desconectado, mientras que John McGinn y Lewis Ferguson intentaron empujar al equipo sin demasiado éxito. Recién en el cierre de la primera mitad llegó la primera ocasión clara para los británicos, con un centro de Andrew Robertson que McGinn no pudo conectar correctamente.

En el complemento, los dirigidos por Steve Clarke adelantaron líneas y buscaron asumir el protagonismo. Sin embargo, Marruecos siguió generando las situaciones más peligrosas. Un cabezazo de Brahim Díaz fue despejado por Gunn y un remate de Saibari, tras un centro desde la izquierda, terminó estrellándose en el travesaño.

La polémica llegó a los 48 minutos, cuando los escoceses reclamaron penal por una acción de Neil El Aynaoui sobre McGinn. Tras la revisión correspondiente, las autoridades arbitrales determinaron que no existió infracción y el juego continuó.

Con el correr de los minutos, Escocia fue creciendo desde la intensidad más que desde el juego. McTominay tuvo dos oportunidades muy claras en el tramo final: primero con un disparo cruzado que despejó providencialmente Chadi Riad y luego con una media vuelta dentro del área que terminó en las manos de Bono.

Los últimos instantes encontraron a los europeos lanzados al ataque y a Marruecos resistiendo con orden. Incluso los africanos pudieron liquidarlo en tiempo agregado, pero Ayoube Amaimouni definió apenas desviado.

Finalmente, el marcador no volvió a moverse y Marruecos celebró una victoria trabajada que lo deja como líder parcial del Grupo C con cuatro puntos, a la espera del resultado entre Brasil y Haití. Escocia, en cambio, quedó obligada a sumar en la próxima fecha para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.