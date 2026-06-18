    • 18 de junio de 2026 - 06:50

    Mega festival de kick boxing en el estadio Aldo Cantoni

    El festival Interclubes Interprovinciales tendrá un programa de 90 peleas en una jornada completa de acción.

    kik
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Sábado feriado. Ideal para aceptar la invitación de la Asociación Sanjuanina de Kickboxing que ofrecerá un megafestival en el estadio Aldo Cantoni. Será a partie de las 10 de este día 20 de Junio, con una oferta total de 90 combates. Para todos los gustos.

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    La actividad en el Coloso del Parque de Mayo arrancará a las 10 con las peleas de los menores, recordando que el estadio estará dividido en dos sectores para agilizar los combates en los dos rings que se colocarán. Recién sobre el mediodía, comenzará la programación de las peleas más exigentes.

    El precio de las entradas es de 12 mil pesos y se pueden adquirir en los números 264-5279941 y el 264-6208675.

    La programación tendrá kickboxing femenino con los combates Milena Segovia-Kiara Zuluaga; Martina Yacante-Lourdes Flores, Gimena Tello-Delfina Tello, Renata Romero-Brenda Gómez y Sheila Coria-Morena García. Además, del gran programa de peleas masculinas con un nivel tremendo.

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