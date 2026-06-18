Messi entrenó en Kansas City tras el comunicado de su familia por el estado de salud de Jorge

Lionel Messi acapara toda la atención. Como si no fuera suficiente la actuación que cumplió el martes en el debut mundialista frente a Argelia, con hat-trick, récords y un nivel superlativo, su entorno tuvo que salir a aclarar versiones infundadas sobre la salud de Jorge, su padre , que se quedó en la Argentina junto a la madre y hermanos del capitán.

Suiza goleó a Bosnia 4-1 y quedó a un paso de los octavos de final del Mundial 2026

Son días intensos para el líder de los campeones del mundo. Tras marcar el primer gol frente a Argelia, se le cayeron unas lágrimas. Luego explicó que se trató de un tema “ajeno a lo deportivo”. Aunque en el búnker de la selección en el hotel Origin de Kansas City sus compañeros y el cuerpo técnico estaban al tanto, Messi decidió exteriorar sus sentimientos . Y les mandó un mensaje: “Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien”.

Bajo el soleado atardecer en el Compass Minerals, primero saltó al campo de juego el cuerpo técnico, encabezado por Lionel Scaloni. Luego fue el turno de los jugadores que el lunes buscarán la clasificación a la segunda fase del Mundial 2026, cuando enfrenten a Austria en el estadio de Dallas, Texas.

Messi salió del vestuario a las 18 en punto (hora local), con el último grupo. Junto a él estaban Lisandro Martínez, Enzo Fernández, Nicolás González, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina y “Cuti” Romero.

En los 15 minutos abiertos para los medios realizó trabajos físicos junto a De Paul y Paredes, entre sonrisas y charlas, el mismo humor con el que se lo vio durante toda la preparación en Estados Unidos .

Según pudo reconstruir LA NACION, el capitán se sintió molesto por las versiones que llegaron desde la Argentina sobre la salud de Jorge, su padre. Junto a su familia venían manteniendo en reserva una situación que no varió en los últimos días. Por eso el enojo.

“Profundo malestar”

La familia Messi emitió este jueves un comunicado. Según acordaron con el futbolista, tomaron la decisión de enfrentar los rumores a través de su oficina de prensa.

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta. Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, indicó la familia Messi. Aclaró, además, que “únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge”.

“Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz. En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, agregó.

Y cerró: “Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso. Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes”.