[MIRÁ LOS GOLES] River venció 2-0 a Sarmiento con goles de Driussi y Subiabre

En el estadio Monumental, River se impuso 2-0 frente a Sarmiento por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El equipo dirigido por Eduardo Coudet ganó con goles de Sebastián Driussi e Ian Subiabre, en un partido donde el conjunto visitante además jugó con un hombre menos.
El Millonario mostró desde el comienzo mayor dominio del juego y generó varias situaciones de peligro ante el arco defendido por Javier Burrai. Con presión alta y circulación de pelota en campo rival, el equipo de Núñez buscó abrir el marcador durante toda la primera etapa.
Torneo Apertura: River abrió el marcador con un taco de Driussi
El primer gol del encuentro llegó a los 41 minutos del primer tiempo, cuando Sebastián Driussi aprovechó una jugada ofensiva para marcar el 1-0 de River ante Sarmiento.
Poco antes de esa acción clave, el partido tuvo otra jugada determinante: Gabriel Díaz fue expulsado a los 39 minutos del primer tiempo tras recibir la segunda tarjeta amarilla, dejando al equipo de Facundo Sava con diez jugadores.
Con la ventaja numérica y en el marcador, River cerró el primer tiempo con el control del partido.
Subiabre amplió la ventaja en el segundo tiempo
En el complemento, el equipo de Coudet continuó dominando y generando ocasiones claras. A los 26 minutos del segundo tiempo, Ian Subiabre marcó el 2-0 para River, ampliando la diferencia y acercando al conjunto local a una nueva victoria en el campeonato.
Antes de ese tanto, el Millonario ya había avisado con varias jugadas peligrosas, entre ellas un potente remate de Lautaro Rivero desde media distancia que Burrai desvió al córner y una gran acción individual de Marcos Acuña, que también terminó con una buena respuesta del arquero visitante.
Formaciones de River y Sarmiento
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Kendry Páez, Ian Subiabre y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Gabriel Díaz, Manuel García, Cristian Zabala, Carlos Villalba; Julián Contrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.