    • 16 de junio de 2026 - 06:54

    Mónica Vela: "Es el momento de disfrutar de otro Mundial"

    La dirigente del fútbol femenino y presidente de Palermo SC fue más allá de un resultado en el Mundial.

    Impulsora. Mónica Vela hizo todo por el fútbol femenino en San Juan y ahora quiere disfrutar del Mundial por todo que genera.

    Impulsora. Mónica Vela hizo todo por el fútbol femenino en San Juan y ahora quiere disfrutar del Mundial por todo que genera.

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    Por Ariel Poblete

    Si el fútbol femenino en San Juan tiene presente, se lo debe a Mónica Vela. La dirigente y fundadora de Palermo SC hizo todo para que las chicas tuvieran su espacio en el mapa de la provincia y en su análisis de la previa mundialista, fue más allá de los resultados: 'Argentina se instaló en ese grupo de los que siempre la pelean. Este Mundial no será distinto pero pase lo que pase, lleguemos hasta dónde lleguemos, tenemos que estar orgullosos y disfrutar de cómo Messi y esta selección nos han representado en el mundo. Eso es lo que rescato y valoro. El legado del capitán ejemplar en todos los sentidos de la vida, dentro y fuera de la cancha, nos puso en un lugar especial y como esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa pero como argentinos tenemos que disfrutarlo y vivirlo de la mejor forma porque siempre somos protagonistas'.

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