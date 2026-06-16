Mónica Vela: "Es el momento de disfrutar de otro Mundial"

Si el fútbol femenino en San Juan tiene presente, se lo debe a Mónica Vela. La dirigente y fundadora de Palermo SC hizo todo para que las chicas tuvieran su espacio en el mapa de la provincia y en su análisis de la previa mundialista, fue más allá de los resultados: 'Argentina se instaló en ese grupo de los que siempre la pelean. Este Mundial no será distinto pero pase lo que pase, lleguemos hasta dónde lleguemos, tenemos que estar orgullosos y disfrutar de cómo Messi y esta selección nos han representado en el mundo. Eso es lo que rescato y valoro. El legado del capitán ejemplar en todos los sentidos de la vida, dentro y fuera de la cancha, nos puso en un lugar especial y como esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa pero como argentinos tenemos que disfrutarlo y vivirlo de la mejor forma porque siempre somos protagonistas'.