    • 16 de marzo de 2026 - 18:54

    Mundial 2026: aseguran que Irán sí jugará pese a la guerra

    La Confederación Asiática afirmó que Irán jugará el Mundial 2026, pese al conflicto en Medio Oriente.

    La participación de Irán en el Mundial 2026 quedó envuelta en polémica por la situación política en Medio Oriente. &nbsp;

    La participación de Irán en el Mundial 2026 quedó envuelta en polémica por la situación política en Medio Oriente.

     

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La participación de Irán en el Mundial 2026 volvió a generar polémica luego de que la Confederación Asiática de Fútbol asegurara que el seleccionado disputará el torneo, pese a las versiones que indicaban que podría bajarse por la guerra en Medio Oriente contra Estados Unidos e Israel.

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    La afirmación llegó de parte de Windsor John, secretario general del organismo continental, quien aseguró que hasta el momento la federación iraní confirmó su intención de competir en la Copa del Mundo.

    Mundial 2026: la postura de la Confederación Asiática

    Durante una conferencia en Kuala Lumpur, el dirigente explicó que, al menos por ahora, no existe una comunicación oficial que indique que Irán abandonará el torneo.

    Son miembros nuestros, queremos que jueguen. Hasta donde sabemos, Irán va a jugar el Mundial”, expresó Windsor John ante la prensa.

    El dirigente también aclaró que la decisión final dependerá de la propia federación iraní, aunque remarcó que hasta el momento el organismo nacional les confirmó su presencia en la Copa del Mundo.

    El conflicto político detrás de la polémica

    Las declaraciones de la Confederación Asiática contrastan con lo expresado días atrás por el ministro de Deportes de Irán, Ahmad Doyanmali, quien había asegurado que la selección no viajaría al Mundial 2026.

    Según el funcionario, el país atraviesa un escenario bélico con Estados Unidos e Israel que impediría la participación deportiva en un torneo organizado en territorio estadounidense.

    Se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. No tenemos posibilidad de competir de esta manera”, afirmó el ministro en declaraciones a medios internacionales.

    La respuesta de Estados Unidos y la federación iraní

    En medio de la controversia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también se refirió al tema y afirmó que la selección iraní sería bienvenida en el Mundial, aunque advirtió sobre los riesgos de seguridad.

    Desde la federación iraní de fútbol respondieron con un comunicado contundente en defensa de su derecho a competir. Allí señalaron que la organización del Mundial corresponde a la FIFA y no a decisiones individuales de gobiernos o dirigentes.

    Además, remarcaron que ningún país puede excluir unilateralmente a un seleccionado del torneo, y recordaron que la responsabilidad de garantizar la seguridad corresponde a los organizadores.

    El grupo de Irán en la Copa del Mundo

    La selección iraní, conocida como “Los Leones de Persia”, ya se encuentra clasificada para el Grupo G del Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio.

    De acuerdo con el calendario previsto, Irán debería disputar sus tres partidos de la fase inicial en Estados Unidos:

    • Irán vs Nueva Zelanda – Los Ángeles

    • Irán vs Bélgica – Los Ángeles

    • Irán vs Egipto – Seattle

    La incertidumbre política mantiene en vilo a la organización del Mundial 2026, mientras la FIFA y las federaciones involucradas siguen de cerca la evolución del conflicto en Medio Oriente.

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