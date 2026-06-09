Mundial 2026: Cambios en 10 segundos y otras nuevas medidas que se aplicarán en el torneo

El ente regulador oficializó un paquete de medidas para agilizar el juego neto. Habrá límites estrictos de tiempo para los cambios, penalizaciones por saques lentos y nuevas funciones para el VAR.

La International Football Association Board (IFAB) dictaminó de manera oficial el paquete de reformas reglamentarias que se estrenará a lo largo de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. A sólo algunos días del pitazo inicial, las medidas buscan modernizar la dinámica de los partidos, dinamizar las reanudaciones y ofrecer un espectáculo con menos interrupciones para el público global.

Una de las modificaciones más drásticas apunta de forma directa a las sustituciones. A partir de ahora, el futbolista reemplazado dispondrá de un límite estricto de 10 segundos para abandonar el terreno de juego. Si incumple esta pauta, su equipo se verá obligado a competir con un hombre menos durante un minuto entero antes de que las autoridades habiliten formalmente el ingreso del relevo. El antecedente inmediato de este sistema ya arrojó impacto deportivo durante un reciente amistoso entre Japón e Islandia, donde el combinado asiático aprovechó la inferioridad numérica transitoria del rival para anotar un gol.

En sintonía con la premisa de combatir las especulaciones con el cronómetro, la IFAB fijó un tope de cinco segundos para la ejecución tanto de los saques de banda como de los saques de meta. En caso de superar dicha ventana de tiempo, la posesión y la reanudación del juego se otorgarán de forma automática al seleccionado oponente.

El protocolo médico también experimentará cambios sustanciales. Todo jugador que deba ser asistido dentro del césped o que fuerce la detención del juego por cuestiones físicas tendrá que retirarse de los límites de la cancha y esperar un minuto completo afuera una vez que la pelota vuelva a rodar. La única excepción a esta norma se aplicará si la supuesta lesión fue consecuencia directa de una infracción que haya derivado en una tarjeta para el infractor.

Cambios en penales, ley de ventaja y botes a tierra El nuevo reglamento introduce un ajuste de criterios para las ejecuciones desde los 12 pasos. Si un pateador impacta el balón con ambos pies en simultáneo de forma accidental, o si la pelota roza su pierna de apoyo al momento del disparo, el desenlace tendrá dos vías: si la acción termina en gol, el penal se ejecutará de nuevo; si el remate es desviado o atajado, se cobrará tiro libre indirecto para el rival (en tandas de definición, se computará directamente como desviado).