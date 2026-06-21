    • 21 de junio de 2026 - 11:57

    Mundial 2026: cuáles son las primeras selecciones clasificadas a los 16vos

    La Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá estrena una instancia inédita producto de la ampliación a 48 selecciones. Cómo se juega la ronda, quiénes avanzan y las llaves.

    Copa del Mundo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
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    Mientras la fase de grupos entra en su etapa decisiva, el Mundial 2026 ya empieza a mostrar el camino hacia los 16avos de final, instancia que debutará en esta edición ampliada de la Copa del Mundo y que reunirá a 32 selecciones en la fase de eliminación directa.

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    Con 48 equipos participantes y 12 grupos, avanzarán a la siguiente ronda los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros. A partir de allí comenzará el cuadro de eliminación directa que desembocará en la gran final del torneo.

    Los primeros partidos de 16avos de final están programados para el 28 de junio y se extenderán durante los días siguientes en distintas sedes de Estados Unidos, México y Canadá. Aunque varios cruces todavía dependen de los resultados de la tercera fecha, algunas selecciones ya dieron pasos importantes hacia la clasificación, como Alemania, que aseguró su presencia en la próxima instancia tras sumar dos victorias consecutivas.

    Por el lado de la Selección argentina, el equipo dirigido por Lionel Scaloni tendrá este lunes un compromiso clave frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J. La Albiceleste debutó con una victoria sobre Argelia y buscará acercarse a la clasificación.

    Cómo serán los cruces del Mundial 2026 en la fase eliminatoria

    La FIFA estableció un cuadro fijo para la fase eliminatoria, donde los ganadores de grupo se enfrentarán a segundos o mejores terceros provenientes de otras zonas. El formato mantiene el sistema de eliminación directa: quien gana avanza y quien pierde queda eliminado del certamen.

    Con varios grupos todavía abiertos y numerosos equipos peleando por un lugar entre los 32 clasificados, la definición de la fase inicial promete emociones hasta el último partido antes de que comience el tramo más esperado del Mundial: los cruces mano a mano.

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