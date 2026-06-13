Mundial 2026: después de dos golazos, Brasil y Marruecos no se sacaron ventajas y terminaron igulados

Brasil no pudo comenzar el Mundial 2026 con una victoria. En un partido que fue perdiendo intensidad con el correr de los minutos, la selección dirigida por Carlo Ancelotti empató 1-1 con Marruecos en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva York, por la primera fecha del Grupo C de la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

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El encuentro enfrentó a dos de los equipos más atractivos de la zona y terminó con un reparto de puntos que dejó abiertas las posibilidades de clasificación para ambos .

Marruecos golpeó primero gracias a una brillante definición de Ismael Saibari . El mediocampista aprovechó una oportunidad en ataque y marcó un verdadero golazo para adelantar a los Leones del Atlas, que mostraron nuevamente la solidez y el orden que los caracterizaron en los últimos grandes torneos internacionales.

¡MARRUECOS SORPRENDE Y ABRE EL MARCADOR ANTE BRASIL! Ismael Saibari metió un gran pase filtrado y la picó en el mano a mano con Alisson para darle el 1-0 al conjunto africano. pic.twitter.com/4XSTrzxwD4

La respuesta brasileña llegó de la mano de su principal figura. Vinicius Jr. apareció para establecer el empate con otra conquista de gran factura, devolviéndole la tranquilidad a una Canarinha que por momentos se mostró incómoda ante el planteo marroquí.

Tras un comienzo dinámico y con varias situaciones de peligro, el partido fue perdiendo ritmo y terminó con un empate que reflejó la paridad exhibida en el campo de juego.

El gol de Brasil

Embed ¡BRASIL SE DESPERTÓ Y EMPATÓ EL PARTIDO CON UN GOLAZO!



Vinicius aprovechó el único espacio que le dejó Marruecos en el área grande y sacó un potente derechazo al ángulo para el 1-1. pic.twitter.com/CSKx7Ve5sI — DSPORTS (@DSports) June 13, 2026

El resultado obliga a Brasil a buscar su primera victoria en la segunda jornada, cuando se enfrente a Haití. Marruecos, por su parte, intentará dar un nuevo paso hacia los octavos de final cuando choque con Escocia.

Con este empate, el Grupo C quedó completamente abierto y promete una intensa lucha por los boletos a la próxima ronda en una de las zonas más competitivas del Mundial 2026.

El minuto a minuto del partido

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