    • 13 de junio de 2026 - 21:05

    Mundial 2026: después de dos golazos, Brasil y Marruecos no se sacaron ventajas y terminaron igulados

    Marruecos le ganaba a Brasil con un golazo de Saibari, pero llegó Vinicius Juniors para empardar las cosas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo
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    Brasil no pudo comenzar el Mundial 2026 con una victoria. En un partido que fue perdiendo intensidad con el correr de los minutos, la selección dirigida por Carlo Ancelotti empató 1-1 con Marruecos en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva York, por la primera fecha del Grupo C de la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

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    El encuentro enfrentó a dos de los equipos más atractivos de la zona y terminó con un reparto de puntos que dejó abiertas las posibilidades de clasificación para ambos.

    Marruecos golpeó primero gracias a una brillante definición de Ismael Saibari. El mediocampista aprovechó una oportunidad en ataque y marcó un verdadero golazo para adelantar a los Leones del Atlas, que mostraron nuevamente la solidez y el orden que los caracterizaron en los últimos grandes torneos internacionales.

    El gol de Marruecos

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    La respuesta brasileña llegó de la mano de su principal figura. Vinicius Jr. apareció para establecer el empate con otra conquista de gran factura, devolviéndole la tranquilidad a una Canarinha que por momentos se mostró incómoda ante el planteo marroquí.

    Tras un comienzo dinámico y con varias situaciones de peligro, el partido fue perdiendo ritmo y terminó con un empate que reflejó la paridad exhibida en el campo de juego.

    El gol de Brasil

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    El resultado obliga a Brasil a buscar su primera victoria en la segunda jornada, cuando se enfrente a Haití. Marruecos, por su parte, intentará dar un nuevo paso hacia los octavos de final cuando choque con Escocia.

    Con este empate, el Grupo C quedó completamente abierto y promete una intensa lucha por los boletos a la próxima ronda en una de las zonas más competitivas del Mundial 2026.

    El minuto a minuto del partido

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