    • 16 de junio de 2026 - 13:46

    Mundial 2026: Francia y Senegal abren hoy la acción en el Grupo I

    En el estadio de Nueva York, el choque entre los vigentes subcampeones y los Leones de Teranga promete intensidad.

    Mundial 2026: Francia y Senegal abren hoy la acción en el Grupo I

    Mundial 2026: Francia y Senegal abren hoy la acción en el Grupo I

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    Francia y Senegal debutarán este martes a las 16 (TV: DSports), en el Estadio Nueva York, por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026, con arbitraje del iraní Alireza Faghani.

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    El choque entre franceses y senegaleses promete intensidad, talento y mucho ritmo físico, dos rasgos que suelen definir el estilo de ambos equipos.

    Para la Francia de Kylian Mbappé, el desafío será imponer su jerarquía y experiencia; para los Leones de Teranga, aprovechar la motivación y el impulso de un grupo que quiere dejar huella en la Copa del Mundo desde el primer día.

    Les Blues, vigentes subcampeones, aparecen nuevamente como uno de los grandes candidatos a alzar el trofeo y buscarán estrenarse con un triunfo. Estamos entre los favoritos. No es una palabra tabú para mí”, aseveró el entrenador Didier Deschamps, quien dejará su cargo al finalizar el presente torneo.

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