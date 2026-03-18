Mundial 2026: la AFA confirmó que Argentina jugará el amistoso ante Guatemala en La Bombonera

Luego de la cancelación de la Finalíssima ante España que debía disputarse en Qatar, la selección argentina reorganizó su agenda y confirmó en las últimas horas que disputará un amistoso contra Guatemala en La Bombonera durante la fecha FIFA de marzo .

“Estadio confirmado”, publicó en las redes sociales la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) junto con una imagen del capitán Lionel Messi posicionado delante del Estadio Alberto J. Armando, sin dar mayores precisiones.

Sin embargo, la referencia es clara: Argentina jugará contra Guatemala el martes 31 de marzo en la casa de Boca Juniors en el que será, posiblemente, su último juego preparatorio en el país antes de viajar al Mundial 2026 .

Hay que tener en cuenta que antes del debut por el Grupo J contra Argelia el martes 16 de junio, habrá chance de disputar otros duelos amistosos según el calendario FIFA. Aunque esos choques deberán ser pautados del 1 al 9 de junio , por lo que suena más probable que se realicen en algún estadio norteamericano para estar en una zona cercana donde días más tarde comenzará el trayecto para la Copa del Mundo que organizarán en conjunto México, Estados Unidos y Canadá.

Será el regreso de la Albiceleste a un recinto que está empezando su proceso para la tan ansiada ampliación , según confirmó el presidente Juan Román Riquelme días atrás. Argentina jugó por última vez en La Boca el 19 de noviembre del 2024: venció 1-0 a Perú por las Eliminatorias Sudamericanas.

A lo largo de la historia, el representativo nacional tuvo 36 presentaciones en la Bombonera con un primer duelo en 1956 y apenas tres caídas: 4-3 contra Francia en un amistoso de 1971, 3-1 ante Alemania en un duelo preparatorio de 1977 y el reciente traspié contra Uruguay en noviembre del 2023 por las Eliminatorias para el próximo Mundial.

Precisamente este recinto albergó también la despedida para la Copa del Mundo de Rusia 2018: la Selección superó a Haití por 4-0. El encuentro funcionó como un estímulo anímico y deportivo, tras la abultada derrota 6-1 sufrida meses antes contra España, una prueba que había sembrado inquietud entre los hinchas. Durante aquella jornada, que incluyó homenajes a los campeones mundiales de 1978 y 1986 y una distinción a Javier Mascherano por sus 143 partidos internacionales, Messi fue la figura central al anotar tres goles, mientras que Sergio Agüero completó la goleada en el segundo tiempo.

La cancelación de la Finalíssima entre Argentina y España, prevista para el 27 de marzo en Qatar, obligó a la selección dirigida por Lionel Scaloni a modificar su agenda en la última ventana FIFA antes del Mundial 2026.