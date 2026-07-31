    • 31 de julio de 2026 - 08:24

    Murió Franco Baresi, leyenda del Milan y campeón del mundo con Italia

    El histórico defensor italiano falleció a los 66 años. Ídolo absoluto del AC Milan, donde jugó toda su carrera, dejó una huella imborrable con sus títulos, su liderazgo y una fidelidad al club que lo convirtió en una de las máximas leyendas del fútbol mundial.

    Franco Baresi falleció a los 66 años (Photo by BILDBYRÅN/Bildbyran/Sipa USA)

    Franco Baresi falleció a los 66 años (Photo by BILDBYRÅN/Bildbyran/Sipa USA)

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    El fútbol internacional está de luto. Este viernes murió Franco Baresi, uno de los defensores más importantes de la historia y emblema del AC Milan y de la selección italiana. Tenía 66 años y su fallecimiento fue confirmado por el club "rossonero", que despidió a su histórico capitán con un emotivo mensaje.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    "La historia del Milan está de luto por el fallecimiento de Franco Baresi. Su ejemplo y su profundidad serán, para siempre, al igual que su camiseta con el número 6, parte integrante y fundamental del ADN y de la trayectoria de todo el club", expresó la institución en sus redes sociales.

    Nacido en Travagliato el 8 de mayo de 1960, Baresi desarrolló toda su carrera profesional en el Milan. Debutó en la Serie A en abril de 1978, cuando aún no había cumplido los 18 años, y permaneció durante 20 temporadas defendiendo la camiseta rojinegra.

    Disputó 719 partidos oficiales, una marca solo superada por Paolo Maldini, y fue el capitán del equipo durante 15 temporadas, liderando una de las épocas más exitosas de la institución.

    Una carrera repleta de títulos

    Con el Milan conquistó un impresionante palmarés que incluye:

    • Seis títulos de la Serie A.
    • Tres Copas de Europa.
    • Cuatro Supercopas de Italia.
    • Tres Supercopas de Europa.
    • Dos Copas Intercontinentales.

    Junto a Paolo Maldini, Mauro Tassotti y Alessandro Costacurta conformó una de las defensas más sólidas y recordadas del fútbol europeo.

    En 1989 terminó segundo en la votación del Balón de Oro, solo por detrás de su compañero Marco van Basten.

    Campeón del mundo con Italia

    Con la selección italiana disputó 82 partidos internacionales y participó en tres Copas del Mundo.

    Fue integrante del plantel que conquistó el Mundial de España 1982, aunque no sumó minutos durante el torneo. Más tarde fue una de las figuras de la Italia que terminó tercera en el Mundial de 1990 y alcanzó la final de Estados Unidos 1994, donde la "Azzurra" cayó por penales frente a Brasil.

    Pese a fallar uno de los remates en aquella definición, Baresi fue ampliamente reconocido como uno de los mejores zagueros centrales de todos los tiempos.

    Su salud y el último adiós

    La salud del exfutbolista se había deteriorado desde agosto de 2025, cuando durante un control médico le detectaron un nódulo pulmonar que fue extirpado mediante una intervención quirúrgica. Desde entonces atravesaba un tratamiento de recuperación, aunque nunca logró restablecerse por completo.

    Su última aparición pública de relevancia ocurrió en febrero, durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, donde llevó la antorcha olímpica junto a Giuseppe Bergomi.

    Tras retirarse del fútbol en 1997, Baresi nunca se alejó del club de sus amores. Desde 2020 se desempeñaba como vicepresidente honorario del AC Milan, función desde la que continuó representando los valores de la institución.

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