    • 27 de marzo de 2026 - 17:35

    Nicolás Tivani completó la contrarreloj en la Vuelta al Alentejo que cambió de líder

    El pocitano Nicolás Tivani que venía de ser segundo en la etapa anterior, completó la etapa cronometrada a más de un minuto y medio del ganador Artem Nych.

    Nicolás Tivani completó la etapa contrarreloj de este viernes y encarará este sábado la etapa de montaña donde buscará ser protagonista.

    Nicolás Tivani completó la etapa contrarreloj de este viernes y encarará este sábado la etapa de montaña donde buscará ser protagonista.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El ciclista sanjuanino Nicolás Tivani continúa su participación junto a su equipo el Aviludo Louletano, en la 43° edición de la Vuelta al Alentejo, en Portugal. Este viernes se disputó la tercera etapa, una exigente contrarreloj individual de 23,2 kilómetros en los alrededores de Crato.

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    En una jornada marcada por la velocidad y la precisión, el ruso Artem Nych (Anicolor / Campicarn Cycling Team) se quedó con la victoria tras completar el recorrido en 27 minutos y 54 segundos, registro que ninguno de los más de 140 competidores logró superar. El podio lo completaron sus compañeros de equipo Rafael Reis y Enzo Leijnse.

    Por su parte, Tivani -quien venía de un destacado segundo puesto en la etapa del jueves- finalizó en la 39° posición, a 1 minuto y 41 segundos del ganador. Con este resultado, el sanjuanino se ubica en el puesto 30° de la clasificación general, a 1:27 del líder.

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    Nicol&aacute;s Tivani corre la Vuelta al Alentejo junto a Tom&aacute;s Contte, Andr&eacute; Carvalho, Filipe Francisco, Joel Leal, Jes&uacute;s del Pino y Daniel Viegas

    Nicolás Tivani corre la Vuelta al Alentejo junto a Tomás Contte, André Carvalho, Filipe Francisco, Joel Leal, Jesús del Pino y Daniel Viegas

    Tras los resultados de la jornada, el colombiano Santiago Mesa perdió el liderazgo de la general, que ahora quedó en manos del portugués Rafael Reis, ambos integrantes del equipo Anicolor / Campicarn.

    Cómo sigue la Vuelta al Alentejo

    La competencia continuará este sábado con la cuarta y penúltima etapa, un tramo montañoso de 153,3 kilómetros que unirá Vila Viçosa con Portalegre, en la exigente Serra de São Mamede. Será una buena oportunidad para el sanjuanino que buscará ser protagonista en la altura portuguesa.

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