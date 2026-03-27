Nicolás Tivani completó la contrarreloj en la Vuelta al Alentejo que cambió de líder

El pocitano Nicolás Tivani que venía de ser segundo en la etapa anterior, completó la etapa cronometrada a más de un minuto y medio del ganador Artem Nych.

Nicolás Tivani completó la etapa contrarreloj de este viernes y encarará este sábado la etapa de montaña donde buscará ser protagonista.

El ciclista sanjuanino Nicolás Tivani continúa su participación junto a su equipo el Aviludo Louletano, en la 43° edición de la Vuelta al Alentejo, en Portugal. Este viernes se disputó la tercera etapa, una exigente contrarreloj individual de 23,2 kilómetros en los alrededores de Crato.

En una jornada marcada por la velocidad y la precisión, el ruso Artem Nych (Anicolor / Campicarn Cycling Team) se quedó con la victoria tras completar el recorrido en 27 minutos y 54 segundos, registro que ninguno de los más de 140 competidores logró superar. El podio lo completaron sus compañeros de equipo Rafael Reis y Enzo Leijnse.

Por su parte, Tivani -quien venía de un destacado segundo puesto en la etapa del jueves- finalizó en la 39° posición, a 1 minuto y 41 segundos del ganador. Con este resultado, el sanjuanino se ubica en el puesto 30° de la clasificación general, a 1:27 del líder.

image Nicolás Tivani corre la Vuelta al Alentejo junto a Tomás Contte, André Carvalho, Filipe Francisco, Joel Leal, Jesús del Pino y Daniel Viegas Tras los resultados de la jornada, el colombiano Santiago Mesa perdió el liderazgo de la general, que ahora quedó en manos del portugués Rafael Reis, ambos integrantes del equipo Anicolor / Campicarn.