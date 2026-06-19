Operaron de urgencia a Fernando Gago en Chile por un problema cardiovascular

La Universidad de Chile enfrenta horas de incertidumbre tras la intervención médica urgente que debió atravesar Fernando Gago, DT del club. La noticia impactó al plantel y a la hinchada luego de que, tras la victoria frente a O’Higgins, el entrenador fuera trasladado de urgencia a un centro médico por sospechas de un cuadro cardiovascular.

El club emitió una comunicación breve, en la que confirmó que su técnico de 40 años está siendo sometido a exámenes médicos especializados y no podrá asistir a las actividades habituales con el plantel. “Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy”, señaló la entidad en un comunicado oficial. “El técnico debió ser trasladado de urgencia a un centro asistencial”, indicó el medio chileno La Tercera.

Según la información del diario chileno, el técnico fue sometido a una intervención quirúrgica tras su llegada al centro médico. El propio club tranquilizó a los seguidores al detallar que “Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico”, remarcando que el entrenador permanece bajo control y observación.

“El estratega debió ser trasladado a un centro asistencial. Acusaba signos de problemas cardiovasculares. El entrenador fue operado y está bajo observación médica. De hecho, tuvo que ausentarse de los trabajos estudiantiles programados para esta jornada”, detallaron los periodistas Matías Parker y Christian González en La Tercera.

Universidad de Chile se enfrentó este jueves por la noche a O’Higgins, que terminó con un triunfo 2-0 de los comandados por Gago en el Estadio Nacional. Luego de eso, “el técnico del cuadro azul fue internado en una clínica de Santiago durante la madrugada después de presentar un problema de salud”, detalló la edición chilena de ESPN. El medio ADN aseguró que la internación se dio alrededor de las 3 de la mañana

La recuperación del técnico argentino obligará a realizar cambios en la conducción del equipo. Los médicos no han precisado cuánto tiempo permanecerá alejado de sus funciones, pero la institución ya confirmó que, para el próximo encuentro frente a Santiago Wanderers por la Copa Chile, el equipo será dirigido por Fabricio Coloccini, su ayudante en el cuerpo técnico.

Mientras el Mundial capta la atención global, la liga chilena continúa su curso y Gago, quien asumió las riendas de la U de Chile en marzo de este año, en su última presentación estuvo acompañado de su familia desde las tribunas del estadio Nacional, antes del episodio de salud. Por el momento, habrá que esperar noticias respecto a su recuperación, mientras la institución se mantiene pendiente de la evolución clínica del técnico argentino, que definirá los próximos pasos. Su pareja, Vero Laffitte, subió una postal de su hijo en el estadio antes del susto médico.

La noticia sobre la salud de Fernando Gago generó repercusiones inmediatas en Argentina. En el fútbol local, Pintita asumió la conducción de Boca Juniors a fines de 2024. En ese periodo, dirigió 31 encuentros, con un registro de dieciocho victorias, seis empates y siete derrotas. La eliminación ante Alianza Lima en la fase previa de la Copa Libertadores y el revés en el Superclásico frente a River Plate aceleraron su salida, que se produjo antes de completar el primer año al mando del club.

Su experiencia previa en Chivas de Guadalajara se extendió entre 2023 y 2024, con 38 partidos disputados, 17 triunfos, 11 igualdades y 10 caídas. Durante esa etapa, logró la clasificación del equipo de manera directa a la Liguilla del Clausura y alcanzó las semifinales, aunque se desvinculó poco después ante los rumores de su llegada a Boca. Los únicos títulos que registra en su carrera como entrenador corresponden a Racing, donde en 2022 obtuvo el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional, tras debutar en Aldosivi.