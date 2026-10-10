Pablo Quirno pidió en Singapur que la Fórmula 1 vuelva a la Argentina

El Gobierno volvió a mover fichas para intentar que la Fórmula 1 regrese a la Argentina . En pleno Gran Premio de Singapur, el canciller Pablo Quirno mantuvo un encuentro con Stefano Domenicali , presidente y CEO de la categoría, y le transmitió formalmente el interés argentino por recuperar un lugar en el calendario mundial.

Quirno viajó a Singapur invitado por autoridades de ese país y aprovechó su presencia en el circuito de Marina Bay para avanzar en una gestión que el Ejecutivo viene impulsando desde hace meses. “ Le transmití la aspiración de la Argentina de volver a ser sede de un Gran Premio de Fórmula 1 ”, contó el funcionario después de la reunión.

“ Nuestro país tiene una rica historia en el automovilismo y una pasión que nos distingue. Esta tradición y el interés internacional que hoy genera la Argentina merecen un evento de gran proyección ”, agregó.

La última vez que la Fórmula 1 corrió en territorio argentino fue el 12 de abril de 1998 , en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Aquella carrera terminó con victoria de Michael Schumacher , al volante de Ferrari.

Desde entonces hubo diferentes intentos por recuperar la fecha, pero ninguno llegó a concretarse. El actual impulso tomó mayor fuerza con el regreso de un argentino a la parrilla de la Fórmula 1 y el fenómeno generado alrededor de Franco Colapinto , quien durante las últimas dos temporadas compitió primero para Williams y luego para Alpine.

El presidente Javier Milei también había planteado públicamente el objetivo a fines de agosto, durante el Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil realizado en Buenos Aires. Allí recordó la tradición argentina en la categoría y expresó: “Queremos ver a Colapinto en el país”.

¿Cuándo podría volver la Fórmula 1?

El regreso no sería inmediato. La Fórmula 1 ya tiene definido su calendario para 2027, por lo que una eventual incorporación de Argentina el próximo año dependería de que alguna de las sedes previstas se caiga o deje un lugar disponible.

Por ese motivo, 2028 aparece como una alternativa más concreta. Para entonces vencen acuerdos de algunas carreras y podría abrirse espacio para nuevos Grandes Premios. De todos modos, todavía no existe una confirmación oficial ni un acuerdo cerrado para que Argentina vuelva al calendario.

La importancia del encuentro con Domenicali pasa precisamente por su rol en la definición comercial y deportiva del calendario de la Fórmula 1. Meses atrás ya se habían producido contactos entre representantes argentinos, el CEO de la categoría y otros directivos para analizar la viabilidad del proyecto.

Las obras en el Autódromo de Buenos Aires

En paralelo con las gestiones internacionales, avanzan los trabajos sobre el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, que también se prepara para recibir nuevamente al MotoGP en 2027.

El proyecto fue ampliado para que el circuito pueda cumplir además con las exigencias necesarias para aspirar a recibir a la Fórmula 1. El trazado proyectado para la máxima categoría tendrá 4,87 kilómetros y 15 curvas, mientras que la variante destinada al MotoGP será de 4,3 kilómetros y 14 curvas.

Las modificaciones incluyen una reconstrucción del trazado y mejoras en la infraestructura del predio para adecuarlo a los estándares internacionales. Antes de que pueda albergar una carrera de Fórmula 1, el circuito deberá superar las evaluaciones y obtener las homologaciones correspondientes.

Mientras Colapinto disputa este fin de semana el Gran Premio de Singapur, el encuentro entre Quirno y Domenicali sumó un nuevo movimiento político e institucional a una gestión que apunta a que Argentina vuelva a recibir a la máxima categoría por primera vez desde 1998.