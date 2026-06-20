Paraguay resistió con diez jugadores, venció a Turquía y mantiene vivo el sueño mundialista

La Albirroja se impuso 1-0 en un partido cargado de tensión, jugó más de un tiempo con un hombre menos y dejó eliminados a los turcos.

Paraguay consiguió una victoria épica en el Mundial 2026 al derrotar por 1-0 a Turquía en un duelo clave del Grupo D. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro supo sostener la ventaja pese a jugar con diez futbolistas durante toda la segunda mitad y quedó con posibilidades concretas de avanzar a la próxima ronda.

La diferencia llegó apenas iniciado el encuentro. A los 64 segundos, Matías Galarza sacó un potente remate desde fuera del área que sorprendió al arquero rival y se transformó en el gol más rápido del torneo hasta el momento.

Cuando parecía que Paraguay tenía controlado el partido, llegó una acción que cambió el desarrollo. En el cierre del primer tiempo, Miguel Almirón fue expulsado tras una infracción vinculada a una de las nuevas normativas disciplinarias implementadas por FIFA para este Mundial. La Albirroja quedó con un hombre menos y obligada a resistir durante todo el complemento.

Turquía se adueñó de la pelota y generó numerosas situaciones de peligro. Sin embargo, se encontró con una defensa paraguaya firme y con una notable actuación de su arquero. Los europeos acumularon más de 30 remates y estuvieron cerca del empate en varias ocasiones, incluso con una jugada que terminó entre el travesaño y el poste.

El pitazo final desató el festejo guaraní y la desazón turca. La derrota dejó sin chances de clasificación a Turquía, que se convirtió en una de las primeras selecciones eliminadas del certamen. Paraguay, en cambio, revivió tras la goleada sufrida ante Estados Unidos en el debut y llegará con opciones de avanzar a la última jornada. Ahora, el conjunto de Alfaro se jugará el pase a los 16avos de final frente a Australia en un partido decisivo para definir su futuro en la Copa del Mundo.