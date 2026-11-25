BOCA JUNIORS
Tras ganar la Copa Sudamericana, Boca Juniors enfrenta a Independiente Rivadavia por los octavos de final del Clausura.
BOCA JUNIORS
Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.
INDEPENDIENTE RIVADAVIA!
Emmanuel Gómez Riga; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Leonard Costa, Gonzalo Ríos; Rodrigo Atencio, Luis Sequeira, Matías Fernández; y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.