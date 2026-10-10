Paredes sufrió un desgarro: se perdería la semifinal de la Sudamericana ante Vasco da Gama y el Superclásico

Boca recibió una mala noticia tras el partido ante Instituto en Córdoba por la fecha 12 del Torneo Clausura. Leandro Paredes sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho y, de acuerdo con los plazos habituales de recuperación, se perdería la serie semifinal de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama.

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El diagnóstico se confirmó este sábado, luego de los estudios médicos que le realizaron al mediocampista. El cuerpo médico del club iniciará el tratamiento para que pueda recuperarse de la lesión y volver a estar a disposición del entrenador Rodolfo Arruabarrena.

La baja representa un problema para Boca de cara a una instancia decisiva del certamen continental. Los partidos ante el conjunto brasileño están programados para el 13 y el 20 de octubre, por lo que los tiempos de recuperación dejarían al campeón del mundo fuera de ambos encuentros.

El mediocampista había comenzado el partido ante Instituto en el banco de suplentes, en el marco de la rotación que dispuso Arruabarrena. Ingresó a los 10 minutos del segundo tiempo en lugar de Milton Delgado, pero no pudo completar el encuentro.

Después de apenas 15 minutos en cancha, Paredes sintió la molestia física y pidió el cambio . La situación encendió las alarmas en el cuerpo técnico, que aguardó los estudios médicos para conocer la gravedad de la lesión.

La confirmación del desgarro obligará al entrenador a buscar alternativas para cubrir su ausencia en los compromisos que se avecinan.

El Superclásico, el objetivo para la vuelta

Con la semifinal de la Sudamericana prácticamente descartada para el mediocampista, Boca apunta a que Paredes pueda regresar para el Superclásico ante River, previsto para el domingo 1 de noviembre en la Bombonera, por el Torneo Clausura.

La evolución del futbolista durante las próximas semanas será determinante para establecer cuándo podrá volver a entrenarse con normalidad y quedar nuevamente a disposición del equipo.