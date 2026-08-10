Paso de Los Andes llegó a su cuarta corona seguida en Albardón-Angaco

En suelo albardonero, el que marca el paso es Paso de Los Andes . Es que el Decano de la tierra del Moscatel ratificó su dominio en la Liga Albardón-Angaco al quedarse con el cuarto campeonato consecutivo en estos dos años, ganando el Torneo Apertura.

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Paso de Los Andes venció en la final al Atlético San Miguel por 2-0, con un marco sensacional que llevó la recaudación a los 6 millones de pesos, además de un comportamiento ejemplar de las dos parcialidades presentes.

Paso tiene por delante un año de muchos desafíos. Por un lado tendrá que terminar de definir su presencia en el Regional Federal Amateur, como campeón de la Copa de Campeones, ocupando la plaza de la Federación Sanjuanina de Fútbol y además, volver a sostener su estructura para el segundo semestre de la liga albardonera.

Con Martín Uranga como entrenador además de Omar Malla, el Decano se apuntala en nombres clave como Emmanuel Castillo, Martín Alaniz, Davis Franovich y varios más para seguir marcando el paso.

En la Liga Jachallera, que normalizó su vida institucional con el regreso de José Luis Almazán a la presidencia, este domingo fue momento de la novena fecha del Oficial de Primera A y el puntero, Arbol Verde no dejó dudas. Con dos goles de Néstor Celan y otro de Lucas Sueza, el Verdolaga goleó 3-0 a Andacollo y estiró su ventaja en la tabla de posiciones tras el empate de Deportivo La Estrella en el clásico ante Florida por 1-1.

En la parte baja, Pampa Vieja volvió a caer y en esta ocasión el que no perdonó fue Niquivil que le ganó 2-0 con goles de Wilson Mazza y Mateo Villegas. El Rincón goleó por 3-1 a Central Norte, con los tantos de Santiago Riveros, Alberto Manrique y Alejo Santana, descontando José María Trigo.

Sportivo Racing se dio el gusto ante San Lorenzo al derrotarlo por 2-1. Leonel Jofré y Oscar Aguirre marcaron para el Verdinegro, descontando Lisandro Almazán para los azulgranas. Finalmente, en San Isidro, Atlético Pampa dio la nota al vencer por 1-0 al local Peñarol. Michel García fue el autor del gol de los Diablos Rojos.

Ahora, en la tabla manda Arbol Verde con 24 unidades, seguido por Estrella que tiene 19 y luego Peñarol con San Lorenzo aparecen con 17 puntos.