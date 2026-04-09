    • 9 de abril de 2026 - 11:04

    Pesas: Llega el Torneo Binacional 'Armas Weightlifting Challenge' en San Juan

    Atletas de distintas provincias y Chile se reúnen en San Juan para una jornada de alto nivel en levantamiento olímpico de pesas.

    Binacional. San Juan será sede de un torneo internacional de Levantamiento olímpico de pesas.

    Binacional. San Juan será sede de un torneo internacional de Levantamiento olímpico de pesas.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Será un sábado singular. Distinto por la calidad del evento y por la particularidad del deporte en si. Es que San Juan recibirá al “Armas Weightlifting Challenge”, un Torneo Binacional de levantamiento olímpico de pesas con un nivel que se anticipa de enorme jerarquía.

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    Este evento deportivo reunirá a alrededor de 40 atletas provenientes de distintos gimnasios de San Juan, así como también de Mendoza, San Luis, Córdoba y Chile, consolidándose como una competencia de carácter regional e internacional.

    La actividad se llevará a cabo en Brok Fitness, ubicado en el Centro Deportivo Beto Naveda (calle San Lorenzo Este 3149, Santa Lucía), con el siguiente cronograma:

    Pesaje: de 8:00 a 9:00 horas

    Competencia por grupos:

    Grupo 1: Mujeres de +63 kg — 10:00

    Grupo 2: Hombres de +85 kg — 12:00

    Grupo 3: Mujeres de -63 kg — 14:00

    Grupo 4: Hombres de -85 kg — 16:00

    MODALIDADES EN PESAS

    Los atletas competirán bajo el sistema de levantamiento olímpico, siendo evaluados en diferentes modalidades:

    Por categorías de peso corporal

    Por coeficiente Sinclair (sistema que permite comparar rendimientos entre distintos pesos)

    Por equipos, conformados por hasta 5 integrantes

    El evento será transmitido en vivo a través de Instagram en la cuenta @sergioarmas.weightlifting, permitiendo que el público pueda seguir la competencia desde cualquier lugar.

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