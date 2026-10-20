PSG goleó 4-2 al Barcelona y le quitó el invicto en la Champions League

El Paris Saint-Germain (PSG) venció 4-2 al Barcelona este martes en el Parque de los Príncipes , por la tercera fecha de la fase liga de la Champions League . En un partido cargado de emociones y con varias alternativas en el marcador, el conjunto francés se quedó con la victoria, conservó su invicto en el certamen continental y terminó con la racha perfecta del equipo catalán, que había ganado sus once encuentros anteriores de la temporada.

Con el cruce entre PSG y Barcelona como gran atractivo, la agenda de la tercera fecha de la Champions League

El primer tiempo tuvo situaciones de peligro en ambas áreas y un ritmo intenso. Cuando parecía que los equipos se irían al descanso sin sacarse ventajas, Désiré Doué abrió el marcador a los 37 minutos con una gran definición desde afuera del área, que puso en ventaja al conjunto parisino.

El complemento elevó todavía más la intensidad del encuentro. A los 10 minutos, Xavi Espart marcó el empate parcial para el Barcelona y volvió a poner el partido en igualdad. Sin embargo, el PSG respondió y recuperó la ventaja a los 27, cuando Lucas Hernández convirtió de cabeza para los dirigidos por Luis Enrique.

El conjunto catalán no se rindió y volvió a empatar gracias a una gran definición de Lamine Yamal, que dejó el marcador 2-2 y renovó la incertidumbre sobre el resultado.

Pero el PSG reaccionó rápidamente y aprovechó sus oportunidades para quedarse con los tres puntos. V itinha volvió a adelantar a los locales y, posteriormente, Fabián Ruiz selló el 4-2 definitivo, en un tramo final en el que los franceses marcaron la diferencia.

PSG sigue con puntaje ideal en la Champions League

Con esta victoria, el PSG se mantiene invicto y con puntaje ideal en la fase liga de la Champions League, después de sumar su tercera victoria consecutiva. El resultado refuerza las aspiraciones del conjunto francés, que volvió a demostrar su capacidad ofensiva ante uno de los principales candidatos del torneo.

El equipo parisino visitará al Villarreal el próximo 3 de noviembre, aunque antes deberá afrontar compromisos por la Ligue 1 frente al Olympique de Lyon y al Le Havre.

Barcelona sufrió su primera derrota de la temporada

Para el Barcelona, en cambio, la caída significó el final de una racha de once victorias consecutivas. El equipo de Hansi Flick no pudo sostener su invicto y sufrió cuatro goles en un encuentro en el que logró mantenerse en partido hasta los minutos finales.

El conjunto catalán tendrá ahora una agenda exigente. El próximo compromiso será frente al Real Madrid, este domingo, por el clásico español, antes de medirse con el Alavés por LaLiga.

En la Champions League, el Barcelona recibirá al Aston Villa el 3 de noviembre, con el objetivo de recuperarse de la derrota en París y volver a sumar en la competencia europea.