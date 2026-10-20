    • 20 de octubre de 2026 - 18:30

    PSG goleó 4-2 al Barcelona y le quitó el invicto en la Champions League

    Con goles de Désiré Doué, Lucas Hernández, Vitinha y Fabián Ruiz, los franceses mantuvieron el puntaje ideal y provocaron la primera derrota de la temporada para el conjunto de Hansi Flick.

    DésiréDoué marcó el primero para el PSG:

    Désiré Doué marcó el primero para el PSG:

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Paris Saint-Germain (PSG) venció 4-2 al Barcelona este martes en el Parque de los Príncipes, por la tercera fecha de la fase liga de la Champions League. En un partido cargado de emociones y con varias alternativas en el marcador, el conjunto francés se quedó con la victoria, conservó su invicto en el certamen continental y terminó con la racha perfecta del equipo catalán, que había ganado sus once encuentros anteriores de la temporada.

    Leé además

    con el cruce entre psg y barcelona como gran atractivo, la agenda de la tercera fecha de la champions league

    Con el cruce entre PSG y Barcelona como gran atractivo, la agenda de la tercera fecha de la Champions League
    Champions League, tercera fecha: PSG-Barcelona, el gran atractivo

    Champions League, tercera fecha: PSG-Barcelona, el gran atractivo

    El primer tiempo tuvo situaciones de peligro en ambas áreas y un ritmo intenso. Cuando parecía que los equipos se irían al descanso sin sacarse ventajas, Désiré Doué abrió el marcador a los 37 minutos con una gran definición desde afuera del área, que puso en ventaja al conjunto parisino.

    El complemento elevó todavía más la intensidad del encuentro. A los 10 minutos, Xavi Espart marcó el empate parcial para el Barcelona y volvió a poner el partido en igualdad. Sin embargo, el PSG respondió y recuperó la ventaja a los 27, cuando Lucas Hernández convirtió de cabeza para los dirigidos por Luis Enrique.

    El conjunto catalán no se rindió y volvió a empatar gracias a una gran definición de Lamine Yamal, que dejó el marcador 2-2 y renovó la incertidumbre sobre el resultado.

    Pero el PSG reaccionó rápidamente y aprovechó sus oportunidades para quedarse con los tres puntos. Vitinha volvió a adelantar a los locales y, posteriormente, Fabián Ruiz selló el 4-2 definitivo, en un tramo final en el que los franceses marcaron la diferencia.

    PSG sigue con puntaje ideal en la Champions League

    Con esta victoria, el PSG se mantiene invicto y con puntaje ideal en la fase liga de la Champions League, después de sumar su tercera victoria consecutiva. El resultado refuerza las aspiraciones del conjunto francés, que volvió a demostrar su capacidad ofensiva ante uno de los principales candidatos del torneo.

    El equipo parisino visitará al Villarreal el próximo 3 de noviembre, aunque antes deberá afrontar compromisos por la Ligue 1 frente al Olympique de Lyon y al Le Havre.

    Barcelona sufrió su primera derrota de la temporada

    Para el Barcelona, en cambio, la caída significó el final de una racha de once victorias consecutivas. El equipo de Hansi Flick no pudo sostener su invicto y sufrió cuatro goles en un encuentro en el que logró mantenerse en partido hasta los minutos finales.

    El conjunto catalán tendrá ahora una agenda exigente. El próximo compromiso será frente al Real Madrid, este domingo, por el clásico español, antes de medirse con el Alavés por LaLiga.

    En la Champions League, el Barcelona recibirá al Aston Villa el 3 de noviembre, con el objetivo de recuperarse de la derrota en París y volver a sumar en la competencia europea.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Alexis Mac Allister marcó dos goles para Liverpool.

    Alexis Mac Allister marcó un doblete en la remontada de Liverpool ante Villarreal por la Champions League

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El festejo de Julián Álvarez.

    Julián Álvarez rompió una sequía de casi seis meses y llegó a los 50 goles en Atlético de Madrid

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Permanencia. San Juan Femenino terminó en la octava posición.

    San Juan mantuvo a sus dos selecciones en la máxima categoría del hockey césped argentino

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La Federación Egipcia pidió los fundamentos completos de las sanciones y analiza si presentará una apelación ante FIFA.

    Finalmente llegó el castigo: FIFA sancionó al DT de Egipto y a dos integrantes del plantel por el escándalo ante Argentina

    Por Redacción Diario de Cuyo