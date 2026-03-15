Qué dijo Franco Colapinto tras el Gran Premio de China de la Fórmula 1: "Estoy con bronca"

El argentino habló sobre la carrera en Shanghai donde fue décimo y consiguió su primer punto para Alpine.

Luego de su gran actuación en el Gran Premio de China Fórmula 1 en el que resultó décimo y sumó su primer punto con Alpine, Franco Colapinto analizó su carrera en el Circuito Internacional de Shanghai.

“Fue bueno haber sumado un punto. Triste por haberlo sumado por haber tenido suerte porque si no se hubiese quedado Max (Verstappen) no lo hubiese sumado”, le dijo a ESPN en la rueda de prensa posterior a la competencia.

“No es positivo haber quedado detrás de autos más lentos que nosotros. Tuve muchísimo graining (degradación de la goma) en el último stint (tramo de carrera). Tuve mucho daño en el piso y la parte trasera derecha quedó toda rota y perdí muchos puntos de carga (aerodinámica)”, agregó.

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El repaso de la mejor carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1 y el punto que sumó en el Gran Premio de China.https://t.co/CHL45N4FkY — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 15, 2026 El bonaerense se quejó de la decisión de los comisarios deportivos de poner el Safety Car para retirar el Aston Martin de Lance Stroll que le jugó una mala pasada en la planificación de su carrera.