    • 15 de marzo de 2026 - 09:02

    Qué dijo Franco Colapinto tras el Gran Premio de China de la Fórmula 1: "Estoy con bronca"

    El argentino habló sobre la carrera en Shanghai donde fue décimo y consiguió su primer punto para Alpine.

    Franco Colapinto analizó su desempeño en el GP de China.&nbsp;

    Franco Colapinto analizó su desempeño en el GP de China. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo
    Franco Colapinto lamentó su increíble eliminación en la clasificación del Gran Premio de China.

    Franco Colapinto lamentó su increíble eliminación en la clasificación del Gran Premio de China: "Mucha bronca"

    “Fue bueno haber sumado un punto. Triste por haberlo sumado por haber tenido suerte porque si no se hubiese quedado Max (Verstappen) no lo hubiese sumado”, le dijo a ESPN en la rueda de prensa posterior a la competencia.

    “No es positivo haber quedado detrás de autos más lentos que nosotros. Tuve muchísimo graining (degradación de la goma) en el último stint (tramo de carrera). Tuve mucho daño en el piso y la parte trasera derecha quedó toda rota y perdí muchos puntos de carga (aerodinámica)”, agregó.

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    El bonaerense se quejó de la decisión de los comisarios deportivos de poner el Safety Car para retirar el Aston Martin de Lance Stroll que le jugó una mala pasada en la planificación de su carrera.

    “Tuve mucha mala suerte. Estoy con bronca, no por el toque con Esteban, que me pidió perdón. Está todo bien. Arrancar con una estrategia distinta, una largada muy buena, paso a muchos, estoy adelante y después por un auto que se queda parado ponen un auto de seguridad que no tiene sentido. En Melbourne necesitábamos un auto de seguridad pusieron el auto de seguridad virtual por todo y acá por cualquier cosa que pasa ponen un auto de seguridad virtual. Eso es lo que más bronca me da es que cada vez que estoy ahí para hacer algo bueno haya algo que me frene“.

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