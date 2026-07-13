Qué se sabe sobre la muerte de Jayden Adams tras disputar el Mundial 2026

El fútbol sudafricano atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse la muerte de Jayden Adams, mediocampista de 25 años que formó parte del plantel de la selección de Sudáfrica en el Mundial 2026. El jugador, que también defendía los colores del Mamelodi Sundowns, falleció este viernes por causas que todavía no fueron confirmadas oficialmente.

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La noticia fue comunicada por su entorno y rápidamente provocó una ola de mensajes de despedida en el mundo del fútbol. Clubes, excompañeros, dirigentes y aficionados expresaron su pesar por la inesperada partida de uno de los futbolistas con mayor proyección del país.

Adams había sido una de las piezas importantes de los Bafana Bafana durante la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá. El volante participó en la histórica campaña que llevó a Sudáfrica hasta los octavos de final, una instancia que la selección no alcanzaba desde hacía décadas.

Antes de sumarse al Mamelodi Sundowns, el mediocampista desarrolló gran parte de su carrera en Stellenbosch FC, donde se consolidó como uno de los mejores jugadores de la liga sudafricana. Sus actuaciones le abrieron las puertas de la selección nacional y lo convirtieron en un habitual convocado para las Eliminatorias y el Mundial 2026.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron la causa oficial de la muerte. Mientras avanza la investigación, la familia del futbolista pidió respeto y privacidad, al tiempo que solicitó evitar la difusión de versiones no confirmadas que comenzaron a circular en redes sociales.

La Federación Sudafricana de Fútbol manifestó su consternación por la pérdida y destacó el compromiso de Adams dentro y fuera de la cancha. También la FIFA, clubes de distintas partes del mundo y numerosos futbolistas enviaron sus condolencias a la familia y amigos del jugador.

La muerte de Jayden Adams enluta al deporte sudafricano y pone fin, de manera inesperada, a la carrera de un futbolista que había alcanzado el momento más importante de su trayectoria al representar a su país en una Copa del Mundo. Mientras continúa la investigación para determinar qué ocurrió, el fútbol despide a una de sus figuras más prometedoras.