Venezuela: la cifra de muertos ya asciende a 4.490 y hay más de 16.000 heridos

En Venezuela sigue la búsqueda desesperada de sobrevivientes entre los escombros y la ayuda internacional intenta frenar una crisis sanitaria.

La tragedia humanitaria en Venezuela no deja de crecer tras el devastador doble terremoto que sacudió al país el pasado 24 de junio. Según el último reporte oficial emitido desde Caracas, la cifra de víctimas fatales se elevó a 4.490, mientras que el número de heridos se mantiene en 16.740.

El impacto del fenómeno fue feroz: el Gobierno venezolano detalló que la liberación de energía de los dos potentes sismos equivalió a unas 178 bombas atómicas. Las zonas más afectadas se concentran en la capital, Caracas, y en las poblaciones costeras del estado La Guaira, donde el paisaje actual es desolador.

Campamentos y riesgo sanitario Actualmente, cerca de 20.000 damnificados se encuentran viviendo en condiciones de extrema precariedad dentro de campamentos provisionales. Frente a este escenario, equipos médicos de diversos países montaron hospitales de campaña con urgencia para asistir a los heridos y evitar que se desate una crisis sanitaria debido al hacinamiento.

El despliegue de los rescatistas, tanto locales como extranjeros, no da tregua. Se estima que más de 850 edificios resultaron dañados y unos 190 colapsaron por completo, por lo que las tareas se centran en remover escombros en busca de los cuerpos que aún permanecen sepultados.

El arribo de la ayuda internacional En las últimas horas se aceleró la llegada de asistencia humanitaria. El canciller venezolano, Yván Gil, confirmó el arribo de un cargamento clave proveniente de Rusia, cargado con alimentos y elementos de primera necesidad para contener la emergencia.